“Un vehículo puede convertirse en un arma”: las consecuencias legales del caso del conductor que arrolló a una pareja en la zona 18

Justicia

“Un vehículo puede convertirse en un arma”: las consecuencias legales del caso del conductor que arrolló a una pareja en la zona 18

Especialistas analizaron el atropello de una pareja de motociclistas en la zona 18 y advirtieron que conducir bajo efectos del alcohol, realizar maniobras imprudentes y abandonar a las víctimas puede tener consecuencias irreparables.

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Cámaras captaron los instantes posteriores al atropello de una pareja que se transportaba en motocicleta en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital. En el video se observa que, tras el impacto, el conductor desciende del vehículo, advierte que Nidia Renata Bautista García permanece debajo del automotor y, segundos después, vuelve a subir, retrocede y pasa nuevamente sobre la víctima antes de huir del lugar.

La grabación se convirtió en una de las principales evidencias de la investigación penal que se sigue contra Jorge David Rodas Linares.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, especialistas analizaron el caso desde la perspectiva de la seguridad vial, la conducta del conductor y las implicaciones legales. Coincidieron en que decisiones como confiarse al volante, conducir presuntamente bajo efectos del alcohol y abandonar a las víctimas pueden agravar tanto las consecuencias humanas como las responsabilidades penales.

“Conducir un vehículo implica llevar un potencial arma”

Uno de los expertos señaló que "cuando nosotros estamos conduciendo un vehículo estamos llevando un potencial arma que puede dañar y quitarle la vida a otra persona", al explicar que una maniobra imprudente puede tener consecuencias irreversibles.

La investigación continúa mientras la familia de Nidia Renata Bautista García espera su recuperación y que el proceso penal determine las responsabilidades del caso. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Añadió que intentar cambiar de carril en un espacio reducido o regresar de forma repentina al percatarse de que se pasó un ingreso incrementa considerablemente el riesgo de provocar un accidente.

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Los analistas también indicaron que muchos conductores desarrollan una excesiva confianza al recorrer rutas conocidas, lo que disminuye su nivel de atención. Explicaron que esa confianza incluso lleva a algunas personas a creer que pueden conducir después de consumir alcohol porque "ya conocen el camino", una conducta que calificaron de irresponsable.

Asimismo, recomendaron que, si un conductor sobrepasa el punto donde debía ingresar, lo más prudente es continuar la marcha y buscar un lugar seguro para retornar, en lugar de realizar maniobras repentinas que puedan poner en riesgo a otros usuarios de la vía.

También recordaron que los motociclistas deben mantenerse atentos cuando circulan cerca de ingresos o salidas de carreteras, ya que esos puntos concentran un mayor riesgo de conflictos viales.

La investigación continúa mientras una familia espera justicia

El hecho ocurrió la noche del domingo 28 de junio, cuando Kevin Alexander Jiménez y Nidia Renata Bautista García regresaban a casa en motocicleta después de celebrar anticipadamente el cumpleaños número 9 de la hija menor de Renata. Según narró Jiménez, un automóvil los impactó por detrás y, tras caer al asfalto, observó cómo el vehículo continuó avanzando con su pareja debajo del automotor.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que localizó y consignó a Jorge David Rodas Linares poco después del hecho y reiteró su condena contra quienes deciden conducir bajo los efectos del alcohol, al considerar que esa conducta pone en riesgo la vida de otras personas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Posteriormente, un juez resolvió ligar a proceso penal a Rodas Linares por homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas en perjuicio de Nidia Renata Bautista García, además de lesiones culposas contra Kevin Alexander Jiménez, y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras el Ministerio Público amplía la investigación.

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“Queremos que responda por lo que hizo”

Mientras la investigación avanza, la familia de las víctimas permanece a la espera de la evolución médica de Renata, quien sufrió la amputación de un brazo y continúa hospitalizada.

Ilda Ambrocio afirmó que la familia espera que el caso sea investigado con rigor y que el responsable responda ante la justicia. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Ilda Ambrocio, madre de Kevin, afirmó que la familia teme que el caso pueda recibir una calificación jurídica menos grave.

"No es justo. Queremos que la persona responda, aunque eso no repare el daño ni el brazo que ella perdió".

La mujer también aseguró que, según la información que conocen, el conductor intentó retirar a Renata de debajo del vehículo antes de volver a avanzar.

"¿Cómo es posible que no pensara en el dolor que estaba causando? Es muy grande el sufrimiento que pasó Renata".

El caso del atropello en la zona 18 fue analizado durante Impacto Directo, donde expertos abordaron las decisiones que pudieron influir en el hecho y sus consecuencias. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante el mismo programa, el abogado penalista Juan José Zaghi explicó las implicaciones legales que podrían derivarse de la conducta atribuida al conductor, especialmente por las acciones registradas después del impacto y el intento de abandonar el lugar, aspectos que forman parte de la investigación del Ministerio Público.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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