Videos, dos heridos y una amputación: así avanza el caso contra Jorge David Rodas por el atropello en zona 18

El atropello de una pareja de motociclistas ocurrido la noche del domingo 28 de junio en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital, desencadenó una investigación penal que en menos de 24 horas pasó por dos juzgados.

Videos difundidos en redes sociales registraron la secuencia del hecho, que más tarde el Ministerio Público presentó como indicios contra Jorge David Rodas Linares, el principal sospechoso de atropellar y causar heridas graves a Kevin Alexander Jiménez Ambrocio y Nidia Renata Bautista García.

Domingo 28 de junio | Después de las 22.00 horas

Jiménez Ambrocio y Bautista García se movilizaban en motocicleta cuando fueron atropellados por un automóvil en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital.

Usuarios captaron el momento en que un automóvil atropelló a dos motociclistas en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital. El sospechoso fue identificado como Jorge David Rodas Linares. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Un video captó que, tras el impacto, el conductor descendió del vehículo, observó que una persona permanecía debajo del automóvil e intentó jalarla. Segundos después volvió a subir al vehículo, retrocedió y pasó nuevamente sobre una de las víctimas antes de acelerar para abandonar el lugar.

Mientras varias personas grababan la escena, se escuchaban gritos de: "¡No dejen que se vaya, mucha, no dejen que se vaya!" y "¡Cuidado, cuidado!", cuando el conductor emprendió la huida.

La misma noche

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron y consignaron a Jorge David Rodas Linares en el parqueo de un centro comercial de la colonia Atlántida.

La PNC informó que el conductor fue puesto a disposición de la justicia y condenó la conducción bajo los efectos del alcohol.

"La PNC condena enérgicamente la conducta de los ciudadanos que, bajo los efectos del alcohol, deciden ponerse al volante. Un vehículo en manos de una persona irresponsable se convierte en un arma letal", señaló en un comunicado.

Además, afirmó que el caso no debe considerarse un accidente de tránsito, sino el resultado directo de una decisión irresponsable, y anunció que reforzaría los operativos de alcoholemia y control vial.

Antes de que la Policía llegara al lugar, un grupo de personas retuvo y golpeó a Rodas Linares.

Lunes 29 de junio

El informe de la PNC señala que Rodas Linares fue detenido por lesiones culposas, situación con la que los familiares de las víctimas no estaban de acuerdo, por lo que llegaron a manifestar frente a la Torre de Tribunales para exigir justicia.

Familiares y allegados de las víctimas se manifestaron frente a la Torre de Tribunales para exigir que el caso fuera investigado con mayor severidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Lunes 29 de junio | Antes de las 19.00 horas

Durante la audiencia en el Juzgado de Paz, el Ministerio Público imputó a Jorge David Rodas Linares los delitos de lesiones culposas y homicidio en grado de tentativa.

El fiscal sostuvo que la imputación por homicidio en grado de tentativa se fundamentaba en que, según los videos incorporados a la investigación, el conductor presuntamente se percató de que una persona permanecía debajo del vehículo, volvió a subir al automóvil, retrocedió y le pasó nuevamente encima para luego abandonar el lugar sin prestarle auxilio.

Ese mismo día, el informe médico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) señaló que Nidia Renata Bautista García permanecía internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Accidentes Ceibal, con pronóstico reservado. Agregó que sufrió quemaduras por fricción, lesiones en el rostro y la amputación del brazo derecho por debajo del codo.

En el caso de Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, el IGSS informó que presentaba una luxación radiocubital, que ya había sido intervenido quirúrgicamente y que evolucionaba favorablemente.

Durante esa audiencia también declararon familiares de ambas víctimas.

Hilda Ambrosio Gabriel, suegra de Nidia Renata, pidió que el caso no quedara impune y solicitó que se hiciera justicia.

La hija de Nidia Renata relató la búsqueda de su madre después del atropello. "Por puro milagro mi madre está viva", dijo ante la jueza.

Por su parte, Nicolás Jiménez, padre de Kevin Alexander, pidió a la jueza que tomara en cuenta el impacto que el hecho ha causado en ambas familias.

Lunes 29 de junio | La postura de la defensa

El abogado de Jorge David Rodas Linares rechazó la imputación por homicidio en grado de tentativa y sostuvo que el Ministerio Público no había acreditado el dolo.

Según la defensa, los videos aún no habían sido incorporados legalmente al proceso y no demostraban que el conductor hubiera actuado con la intención de causar las lesiones. Además, argumentó que el caso debía investigarse como un hecho de tránsito y que debía respetarse la presunción de inocencia de su patrocinado.

La defensa de Jorge David Rodas Linares rechazó la imputación por homicidio en grado de tentativa y sostuvo que el caso debía investigarse como un hecho de tránsito. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Lunes 29 de junio | Antes de las 18.00 horas

Tras analizar los indicios presentados por el Ministerio Público, la jueza de turno del Juzgado de Paz concluyó que el video permitía observar que el conductor se percató de que una persona permanecía debajo del automóvil y, aun así, volvió a subir al vehículo y retrocedió.

La juzgadora consideró que esa conducta podría encuadrar en el delito de lesiones gravísimas, por lo que resolvió remitir el expediente a un Juzgado de Primera Instancia Penal, al estimar que la pena prevista para ese delito excedía la competencia del Juzgado de Paz.

Lunes 29 de junio | Antes de las 23.30 horas

Un juez de turno del Juzgado de Primera Instancia Penal resolvió ligar a proceso penal a Jorge David Rodas Linares por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas, ambos en agravio de Nidia Renata Bautista García, y por lesiones culposas en agravio de Kevin Alexander Jiménez Ambrocio.

El juez también ordenó que el sindicado permaneciera en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, al considerar que no se logró desvanecer el peligro de fuga.

Además, otorgó al Ministerio Público un plazo de dos meses para ampliar la investigación y programó la audiencia de etapa intermedia para el 11 de septiembre, a las 10.00 horas, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Mynor Moto.