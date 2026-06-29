Un video muestra el atropello de una pareja de motociclistas; la PNC capturó al presunto responsable

Un video que circula en redes sociales muestra la secuencia de hechos ocurridos en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 capitalina, donde un automovilista atropelló a una pareja que se conducía en motocicleta.

Las víctimas fueron identificadas como Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, piloto de la motocicleta, y Nidia Renata Bautista García, quien viajaba como acompañante.

En las imágenes se observa a un hombre vestido con camisa azul y pantalón gris acercarse a un automóvil negro con daños en la parte delantera. Antes de abordar el vehículo, se aprecia una pierna debajo del automóvil. El sujeto se agacha, se arrodilla e intenta jalar a una persona por el pie.

Segundos después, el hombre sube al vehículo por el lado del piloto. Acto seguido, el automóvil retrocede y pasa sobre los ocupantes de la motocicleta, quienes permanecían tendidos sobre el asfalto.

Mientras ocurren estos hechos, varias personas graban la escena y una de ellas grita: "¡No dejen que se vaya, mucha, no dejen que se vaya!"

El vehículo continúa en retroceso y comienza a expulsar humo. Varias personas intentan detener al conductor; sin embargo, este acelera para abandonar el lugar.

"¡Cuidado, cuidado!", exclaman algunos de los presentes mientras se apartan de la trayectoria del automóvil y observan a los heridos.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que agentes consignaron a Jorge David Rodas Linares, piloto del automóvil sedán, señalado como presunto responsable del hecho ocurrido este domingo 28 de junio, pasadas las 22.00 horas.

"De manera inmediata, agentes de la PNC neutralizaron y consignaron a Jorge Rodas, piloto del automóvil marca Honda, P 551JSQ, presunto responsable del hecho, quien ya fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes para que responda por sus actos", indicó la institución.

La entidad aseguró que el caso será llevado ante la justicia.

"No habrá impunidad ante la flagrante irresponsabilidad que pone en riesgo la vida de los guatemaltecos", afirmó la PNC.

La institución condenó además la conducción bajo los efectos del alcohol.

Conducción responsable

"La PNC condena enérgicamente la conducta de los ciudadanos que, bajo los efectos del alcohol, deciden ponerse al volante. Un vehículo en manos de una persona irresponsable se convierte en un arma letal", señaló.

La PNC indicó que el hecho no debe considerarse un accidente de transito. "El caso de hoy no es un accidente, es el resultado directo de una decisión irresponsable", enfatizó.

Informó que reforzará la coordinación con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito para incrementar los operativos de control y alcoholemia en puntos estratégicos de la ciudad capital y las principales rutas del país. También hizo un llamado a la población para denunciar al número 110 a conductores que representen un riesgo para la seguridad vial.