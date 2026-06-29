PNC divulga nuevos detalles del pandillero que murió tras enfrentarse a policías en Ciudad Quetzal

Un presunto integrante del Barrio 18 murió y otros dos hombres fueron capturados este lunes 29 de junio durante un operativo en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, luego de que vecinos alertaran a la policía sobre un supuesto ataque contra una familia.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), agentes de la comisaría 16 y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) localizaron a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y, al intentar detenerlos, estos dispararon contra los policías, lo que originó un enfrentamiento.

En el lugar murió Josué Armando Soto Muñoz, de 22 años, alias "Sadboy". Además, resultó herido Jesler “N”, de 20 años, alias "Antonio", quien fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial.

Según la PNC, Soto Muñoz registraba un antecedente por asesinato del 2020, cuando fue recluido en un centro correccional para menores. Añadió que había recuperado su libertad el pasado 10 de junio.

La PNC informó que en la escena fueron incautadas dos pistolas calibre 9 mm con el número de registro esmerilado y consignada la motocicleta en la que ambos se movilizaban.

Agregó que, momentos antes del enfrentamiento, los dos hombres habrían participado en un ataque armado en el callejón La Miradita, en Lo de Carranza, Ciudad Quetzal, donde resultó herido Jonatan “N”, de 24 años, señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha.

Jonatan “N” también fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial, ya que fue capturado por portar una pistola calibre 9 mm con reporte de robo desde el 27 de enero en Ciudad Quetzal.