¿Qué pasó con los desaparecidos en Zacapa? Los casos que siguen abiertos y el único que llegó a sentencia

Mientras las familias de Zoel Cruz, Josué Daniel Vargas Morales y Claudia Pamela Rivas siguen a la espera de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, y otros casos permanecen en investigación o en etapa de juicio, el secuestro y asesinato de Litzy Amelia Cordón Guardado es, hasta ahora, uno de los casos de desaparición ocurridos en Zacapa que concluyó con una sentencia.

Desde la entrada en vigencia de la alerta Isabel Claudina, el 6 de agosto del 2018, hasta el 26 de junio del 2026, en Zacapa se activaron 280 alertas por desaparición de mujeres, según estadísticas del portal oficial del mecanismo de búsqueda.

Los registros muestran que el año con más reportes fue el 2019, con 50 alertas; seguido del 2021, con 48; y del 2024, con 44. Aunque muchas mujeres fueron localizadas, 10 continúan desaparecidas en Zacapa. A escala nacional, el portal reporta que hasta el 28 de junio, no saben el paradero de 792 mujeres.

A estas cifras se suman casos de hombres desaparecidos en Zacapa. Algunos expedientes continúan sin resolverse; otros terminaron con el hallazgo de las víctimas sin vida o llegaron a los tribunales, sin una sentencia definitiva.

Litzy Cordón: el caso que llegó a condena

Litzy Amelia Cordón, estudiante universitaria de 20 años, desapareció el 5 de octubre del 2020 en Teculután, Zacapa.

Ese día salió de una vivienda en el caserío Barranca Seca y se dirigió hacia una casa en construcción en el caserío La Colina, aldea Vega del Cobán, donde acostumbraba regar plantas.

Horas después, su familia comenzó a recibir llamadas en las que exigían Q5 millones para liberarla. La alerta Isabel Claudina fue activada, pero al día siguiente su cuerpo fue localizado en el caserío Los Pasitos, comunidad Los Puentes, Teculután.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses estableció que murió por asfixia por estrangulamiento y que presentaba golpes y agresión sexual.

Cinco años después, el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a Kevin Manolo Rivas Cordón, primo de la víctima, a 70 años de prisión por plagio o secuestro y asesinato. Además, le ordenó pagar Q1.3 millones como reparación digna a la familia.

Edgar Cordón sostiene fotografías de su hija, Litzy Cordón, durante la inspección ocular efectuada por juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B en Teculután, Zacapa, como parte del juicio por el secuestro y asesinato de la joven. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Melisa Palacios espera juicio

Otro caso que conmocionó a Zacapa fue el de Melisa Alejandra Palacios Chacón.

Palacios Chacón desapareció el 4 de julio del 2021 después de salir de su vivienda en San Jorge y al día siguiente fue localizada sin vida en Río Hondo.

Según la investigación del Ministerio Público, fue asfixiada y golpeada con una piedra.

María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle enfrentarán juicio por el crimen, luego de que la Corte de Constitucionalidad rechazó los amparos con los que pretendían evitar el debate oral y público.

María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle enfrentarán juicio por el asesinato de Melisa Alejandra Palacios Chacón. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL) . (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Zoel Cruz: cuatro años sin hallar el cuerpo

El 12 de noviembre del 2021 desapareció el cantante Zoel Cruz, de 20 años, después de una presentación musical en la aldea El Tocino, Zacapa.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado sostiene que fue asesinado, pero su cuerpo nunca ha sido localizado.

Durante la investigación se efectuaron allanamientos, rastreos telefónicos, excavaciones y búsquedas con drones multiespectrales y georradares.

Aunque dos hombres fueron capturados en el 2024, posteriormente recuperaron su libertad por una resolución judicial.

La desaparición de Zoel Cruz, ocurrida en noviembre del 2021 en Zacapa, continúa sin resolverse y su cuerpo no ha sido localizado. Foto: Hemeroteca PL))

Josué Vargas: casi tres años sin respuestas

Josué Daniel Vargas Morales desapareció el 29 de mayo del 2023, cuando tenía 19 años. Ese día, el joven instructor de gimnasio le envió un mensaje a su novia para advertirle que varios hombres armados, que se movilizaban en vehículos tipo agrícola, lo habían interceptado.

Dos horas después, las autoridades localizaron incendiado el vehículo que conducía cerca del basurero municipal de Zacapa.

La investigación fue trasladada a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, pero casi tres años después no hay capturas ni se conoce su paradero.

Familiares de Josué Daniel Vargas Morales persisten en su búsqueda. Está desparecido desde el 29 de mayo de 2023. (Foto Prensa Libre: tomada de Facebook).

Claudia Pamela Rivas sigue desaparecida

Claudia Pamela Rivas, directora financiera de la Municipalidad de Huité, desapareció en noviembre del 2025. Su caso derivó en una investigación contra "Los Lorenzana", una estructura vinculada con Haroldo Lorenzana Terraza, alias "Haroldito", señalado por las autoridades como cabecilla de la organización dedicada al trasiego de drogas hacia EE. UU.

El Ministerio Público también investiga si esa estructura tendría relación con la desaparición y muerte de otras mujeres en Zacapa.

Claudia Pamela Rivas desapareció en noviembre del 2025 en Huité, Zacapa, y su paradero continúa sin establecerse. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Víctimas localizadas sin vida

El 24 de agosto del 2025 desapareció Edna Johana Jacobo, de 39 años. Horas después de que su familia activó una alerta Isabel Claudina, su cuerpo fue localizado en el río Motagua, entre las aldeas San Pablo y Jumuzna, Río Hondo. Los socorristas informaron que presentaba señales de violencia.

Ese mismo día desapareció Kevin René Hernández González, bombero voluntario de Zacapa. Su cuerpo fue localizado un día después en el río Motagua, en el sector Los Manzanotes. Las autoridades informaron que presentaba una herida de bala.

Otro caso fue el de Mayra Azecena Orellana Juárez de López, de 49 años, quien desapareció el 6 de marzo del 2026. Dos días después fue localizada sin vida dentro de bolsas plásticas abandonadas en un sector de Conevisa, Zacapa.