Caso Josué Vargas: “Estos años han sido un calvario para mi familia”, relata la madre de joven desaparecido en 2023

El pasado 5 de enero, Josué Daniel Vargas Morales habría cumplido 22 años, y la madre de la víctima, Lilian Morales, afirma que las autoridades han tenido pocos avances en la investigación para capturar a los responsables.

“Mi vida se ha convertido en una lucha constante por encontrar respuestas”, relata Morales.

“Estos meses y años han sido un calvario para mí y mi familia, especialmente en fechas como las fiestas de fin de año, que solo nos recuerdan la profunda ausencia de mi hijo”, comentó.

Morales indicó que aún no pierden la esperanza de encontrar a Josué y pidió al Ministerio Público (MP) que avance en las investigaciones.

“Hago un llamado respetuoso pero urgente a la fiscal general para que nos brinde su apoyo y atención a esta investigación que lleva demasiado tiempo sin avances. No pedimos más que justicia, verdad y la posibilidad de cerrar un ciclo doloroso con la certeza de que mi hijo descansa en paz y que su memoria será honrada”, expresó.

La madre señaló que el cumpleaños de Josué ahora lo recuerdan como un símbolo de injusticia e impunidad, en un caso donde no hay capturas contra los responsables de su desaparición.

"Nos enfrentamos a la cruel realidad de no saber dónde y en qué condiciones yacen sus restos. La incertidumbre de no poder tener un lugar donde dejarle flores o rendirle un homenaje hace que el dolor sea aún más insoportable”, comentó.

Se pidió una postura al MP sobre el avance del caso, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

¿Cómo desapareció Josué Vargas?

Era lunes 29 de mayo y Vargas iniciaba una nueva semana en el gimnasio donde trabajaba en Zacapa. Ese día, a las 18.53 horas, él le avisó a su novia, Liza Moscoso, que estaba en peligro y que varios sujetos a bordo de vehículos tipo agrícola lo habían emboscado.

Dos horas después de ese mensaje, a las 21.50 horas, el vehículo del joven fue hallado incendiado en la entrada del basurero municipal de Zacapa, en la colonia Conevisa, a unos 75 metros de la ruta asfaltada que conduce hacia la aldea Santa Lucía, explicó en esa ocasión la Fiscalía de Distrito de Zacapa.

El caso fue trasladado a la Fiscalía contra el Crimen Organizado en la ciudad capital, ante la fuga de información y las amenazas que la familia estaba recibiendo.

Con el cambio de fiscalía, los familiares esperaban respuestas sobre el paradero de Vargas y los presuntos responsables de su secuestro, pero lo único que les responde el MP es que el caso está bajo reserva y no pueden brindar detalles del avance de la investigación.