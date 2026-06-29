IGSS revela el estado de salud de la pareja atropellada en la zona 18, a una de las víctimas le amputaron un brazo

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó este lunes 29 de junio sobre el estado de salud de Kevin Alexander Jiménez Ambrocio y Nidia Renata Bautista García, quienes resultaron gravemente heridos luego de ser atropellados por un automóvil la noche del domingo 28 de junio en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 capitalina.

Según el parte médico, Bautista García permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos 2 del Hospital de Accidentes Ceibal, donde recibe atención especializada. Su pronóstico continúa siendo reservado.

"Entre las lesiones que presenta se encuentran quemaduras por fricción, afectación en el rostro y amputación del brazo derecho por debajo del codo. El equipo médico continúa trabajando para estabilizarla y atender cada una de sus necesidades", informó el IGSS.

En cuanto a Jiménez Ambrocio, la institución indicó que fue diagnosticado con una luxación radiocubital, una separación de los huesos radio y cúbito en el antebrazo.

"Afortunadamente, ya fue intervenido quirúrgicamente y en este momento su estado de salud es estable, con evolución favorable bajo observación médica", señaló el Seguro Social.

El hecho en una zona comercial

El hecho ocurrió pasadas las 22 horas del domingo 28 de junio, cuando la pareja se desplazaba en motocicleta y fue atropellada por un automóvil en la entrada a la colonia Atlántida.

Un video difundido en redes sociales captó la secuencia del incidente. En las imágenes se observa que, tras el impacto, el conductor desciende del vehículo e intenta mover a una de las víctimas, quien permanece debajo del automóvil. Segundos después vuelve a abordar el automotor, retrocede y pasa nuevamente sobre los motociclistas, quienes permanecían tendidos sobre el asfalto.

Mientras varias personas gritaban para impedir que huyera, el conductor aceleró y abandonó el lugar. El video también muestra a testigos que intentan detener el vehículo mientras auxiliaban a los heridos.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó posteriormente que agentes consignaron a Jorge David Rodas Linares, señalado como presunto responsable del hecho, y lo pusieron a disposición del órgano jurisdiccional.

En un comunicado emitido el domingo, la PNC afirmó que el caso "no debe considerarse un accidente de tránsito, sino el resultado directo de una decisión irresponsable", y anunció que reforzará los operativos de alcoholemia y de control vial en la ciudad capital y en las principales rutas del país.

Mientras tanto, la audiencia de primera declaración contra el señalado se desarrolla este lunes en Torre de Tribunales.