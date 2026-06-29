Motoristas atropellados en zona 18: familia pide justicia y asegura que una de las víctimas sigue delicada

Familiares de Nidia Renata Bautista García, una de las personas heridas en el atropello ocurrido el domingo 28 de junio en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital, acudieron este lunes a Torre de Tribunales para exigir justicia durante la audiencia de primera declaración de Jorge David Rodas Linares, señalado por la Policía Nacional Civil (PNC) como presunto responsable del hecho.

Los parientes solicitaron que el proceso no continúe por el delito de lesiones culposas, bajo el cual fue consignado el conductor, pues consideran que la gravedad de lo ocurrido amerita una tipificación distinta.

En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que un automóvil atropella a una pareja que viajaba en motocicleta. Tras el impacto, el conductor baja del vehículo, intenta mover a una de las víctimas y posteriormente vuelve a subir al automóvil.

Segundos después retrocede y pasa nuevamente sobre los motociclistas, quienes permanecían tendidos sobre el asfalto, antes de abandonar el lugar mientras varias personas intentaban impedir su fuga.

Las víctimas fueron identificadas como Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, quien conducía la motocicleta, y Nidia Renata Bautista García, quien viajaba como acompañante.

Hilda Ambrosio Gabriel, suegra de Bautista García, aseguró que la familia espera que el caso no quede impune.

"Lo que nosotros pedimos es justicia. Lo que ese señor hizo no es humano; yo creo que ni a un perrito se le hace eso", expresó.

La entrevistada dijo que no está conforme con el delito atribuido al conductor. "Queremos que se cambie el delito porque lo tienen como un delito menor. Queremos que eso no quede así porque no es justo", declaró.

Según Ambrosio Gabriel, su nuera permanece hospitalizada y su estado de salud continúa siendo delicado.

"La situación de ella es delicada. Le pedimos a Dios que se recupere", indicó.

Añadió que la víctima es madre de dos menores de edad y pidió que el señalado permanezca en prisión mientras avanza el proceso. "Lo que queremos es que él pague, que lo sentencien", afirmó.

La PNC informó que Jorge David Rodas Linares fue consignado luego del hecho y puesto a disposición del órgano jurisdiccional, señalado por el delito de lesiones culposas. Se espera que comparezca ante un juez de turno la tarde de este lunes 29 de junio en audiencia de primera declaración.

En un comunicado, la institución indicó que el caso no debe verse como un accidente de tránsito, sino como el resultado de una conducta irresponsable. Además, indicó que reforzará los operativos de alcoholemia y de control vial en la ciudad capital y en las principales rutas del país.