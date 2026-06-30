Jorge David Rodas, señalado de arrollar a una pareja en la zona 18, es ligado a proceso penal y enviado a prisión

Durante la noche del lunes 29 de junio, un juez de turno resolvió que Jorge David Rodas enfrente un proceso penal por su presunta responsabilidad en arrollar a una pareja que se movilizaba en motocicleta en un sector de la zona 18 de la capital el pasado domingo.

Videos difundidos en redes sociales muestran al piloto de un automóvil bajarse de su vehículo y observar que una mujer se encuentra debajo del automotor. Posteriormente, sube al vehículo, pone la marcha en reversa y las llantas pasan sobre la víctima, quien yace inconsciente en el asfalto.

En las imágenes se observa al conductor huir de la escena. Más adelante es interceptado por agentes de la Policía Nacional Civil y un grupo de ciudadanos que se percataron del hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Nidia Renata Bautista García y Kevin Alexander Jiménez. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde, según informes, se encuentran en cuidados intensivos.

Luego de escuchar la imputación de hechos planteada por el Ministerio Público (MP), el juez resolvió que Jorge David Rodas enfrente un proceso penal por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas en agravio de Nidia Renata Bautista García, y por el delito de lesiones culposas en agravio de Kevin Alexander Jiménez.

El juez resolvió enviarlo a prisión preventiva al Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, debido a que no se logró desvanecer el peligro de fuga.

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También otorgó un plazo de dos meses al MP para ampliar las diligencias y programó la audiencia de etapa intermedia para el 11 de septiembre, a las 10 horas, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Mynor Moto.

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