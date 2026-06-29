¿Qué resolvió la jueza sobre Jorge David Rodas, señalado de atropellar a una pareja en la zona 18 de Guatemala?

Jorge David Rodas Linares, señalado como presunto responsable de atropellar a una pareja de motociclistas en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital, compareció este lunes ante la jueza de turno del Juzgado de Paz de Torre de Tribunales.

Luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público, la defensa y los testimonios de los familiares de las víctimas, la juzgadora resolvió remitir el expediente a un Juzgado de Primera Instancia Penal al considerar que los hechos podrían constituir el delito de lesiones gravísimas, cuya pena podría ser de 10 años de prisión y exceder la competencia de ese órgano jurisdiccional.



Durante la audiencia, familiares de Kevin Alexander Jiménez Ambrocio y Nidia Renata Bautista García relataron ante la jueza las consecuencias que el atropello ha tenido para ambas familias. Además de informar sobre el delicado estado de salud de los agraviados, pidieron que el caso no quede impune y solicitaron que se haga justicia.

El Ministerio Público imputó a Rodas Linares los delitos de lesiones culposas y homicidio en grado de tentativa. Según la imputación fiscal, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados sobre un hecho de tránsito ocurrido en el kilómetro 4.5 de la ruta al centro de la ciudad, a un costado de una gasolinera Shell, en la zona 18.

Al llegar al lugar encontraron a un grupo de personas que señalaba a Jorge David Rodas Linares como el conductor del automóvil con placas P551JSQ, a quien responsabilizaban de haber atropellado a Kevin Alexander Jiménez Ambrocio y Nidia Renata Bautista García, quienes viajaban en una motocicleta.

El MP expuso que, tras el impacto, el conductor abandonó el lugar y fue localizado posteriormente en el parqueo del centro comercial Los Álamos, en la colonia Atlántida.

De acuerdo con la Fiscalía, los agentes consignaron que Rodas Linares no portaba licencia de conducir y que presentaba aliento a alcohol.

Luego del hecho, la pareja fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y según el informe médico, Nidia Renata Bautista García recibe atención especializada en el Hospital de Accidentes Ceibal y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos 2, con pronóstico reservado. Presenta quemaduras por fricción, lesiones en el rostro y amputación del brazo derecho por debajo del codo.

Jorge David Rodas Linares, señalado como presunto responsable del atropello de una pareja de motociclistas en la zona 18, ingresa a Torre de Tribunales para la audiencia de primera declaración. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

En el caso de Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, el parte médico establece que sufrió una luxación radiocubital. El paciente ya fue intervenido quirúrgicamente y su estado de salud es estable, con evolución favorable bajo observación médica.

El fiscal explicó que el delito de lesiones culposas corresponde a las lesiones sufridas por Jiménez Ambrocio, mientras que la imputación por homicidio en grado de tentativa se fundamenta en la gravedad de las lesiones ocasionadas a Bautista García y en la conducta que, según el MP, mostró el conductor después del atropello.

"¿Por qué homicidio en grado de tentativa? Porque la intención del sindicado, como se puede ilustrar en unos videos que se van a presentar posteriormente, no fue auxiliar a la víctima, sino más bien arrastrar a la víctima, pasarle el vehículo encima y no proporcionarle esa asistencia, sino evadirse y no asumir su responsabilidad", argumentó el fiscal.

Jorge David Rodas Linares comparece ante la jueza de turno del Juzgado de Paz en Torre de Tribunales, donde el expediente fue remitido a un Juzgado de Primera Instancia Penal al considerar que los hechos podrían constituir el delito de lesiones gravísimas. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Familiares piden justicia

La hija de Nidia Renata Bautista García narró que minutos antes del accidente había compartido con su madre en una celebración familiar y que conoció lo ocurrido por una llamada telefónica de Kevin Alexander Jiménez Ambrocio.

"Recibo una llamada a los dos minutos de yo haberme ido para mi casa, porque yo ya estoy casada y vivo aparte, en el cual me indica Kevin, la pareja de mi mamá, que me regrese porque un carro se la había llevado... Muchas personas nos apoyaron, se unieron a nosotros para poder buscarla, muchos motoristas, mucha gente nos ayudó a buscarla. Cuando yo logré llegar al lugar donde estaban, ya no estaba el señor y tampoco estaba mi mamá", indicó.

La joven recordó que su madre fue trasladada sola en una ambulancia y que durante varias horas la familia desconoció su paradero.

"Mi mamá se fue sola en la ambulancia, no llevaba acompañantes, me costó mucho porque no me proporcionaban datos de nada, me tocó averiguar por mi cuenta con todas las personas que estaban ahí. En este momento, como usted comprenderá, yo me siento muy mal porque tengo que ver por mis hermanos, claramente, porque no sé cómo darles la noticia. Las redes sociales están inundadas de videos y me da mucho miedo que los vean, porque cómo van a reaccionar ellos de su mamá", dijo la hija de la víctima.

Durante la audiencia, detalló que Bautista García sufrió lesiones muy graves en el rostro y brazo.

"Creo que se dio cuenta que la arrastró, porque la arrastró muchísimo. Le quemó la piel. Mi mamá no tiene la piel. Fue muy irresponsable porque aparte de haberla atropellado, mejor para él y para todos hubiera sido que se hubiera detenido. La reacción que tuvo fue arrastrarla, le hizo mucho más daño. Por puro milagro mi madre está viva. Yo no sé cómo aguantó ser arrastrada tanto tramo. Gracias a Dios llevaba casco", explicó.

"Queremos justicia"

Nicolás Jiménez, padre de Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, afirmó que el impacto psicológico del hecho ha afectado a ambas familias.

"Cuando los niños vean esos videos, cómo trataron a su mamá, trataron a su tía, tratararon a un hermano, ese impacto quisiera, señora jueza, que se tomara en cuenta para lo que proceda, porque nosotros realmente sí queremos justicia. Lo que queremos es justicia, y dado que no es una justicia antojadiza, hay hechos, hay elementos. Por favor, señora jueza, muchas gracias", expresó.

Familiares de Kevin Alexander Jiménez Ambrocio y Nidia Renata Bautista García exigieron justicia dentro de la sala de audiencias y frente a Torre de Tribunales durante la primera declaración del señalado como presunto responsable del atropello ocurrido en la zona 18. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La defensa rechaza la imputación

La defensa de Jorge David Rodas Linares solicitó a la jueza que no se admitiera la imputación por homicidio en grado de tentativa y argumentó que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha acreditado con indicios suficientes que su patrocinado haya actuado con la intención de causar las lesiones a los agraviados.

"Es muy temerario hacer señalamientos directos en cuanto a una posible comisión de un hecho delictivo cuando no se está acreditando mediante indicios legales. Ahorita podemos ver unos videos; los videos no son nada claros. Tampoco se hace referencia, como hacen mención los abogados que me antecedieron, a que hubo un arrastre. No hay ningún video que acredite eso ni que le volvió a pasar encima. Hasta en el video se evidencia que el vehículo cruza para no pasar."

El abogado sostuvo que el dolo no ha sido acreditado y que el caso corresponde a un hecho de tránsito.

"El dolo no se ha acreditado tampoco. Nos encontramos ante lesiones culposas, ya que deriva de un hecho de tránsito. Es evidente que había un motorista y un vehículo. El artículo 150 del Código Penal establece las lesiones culposas", argumentó.

La resolución de la jueza

Después de escuchar los argumentos de las partes, la jueza indicó que, si bien el caso pudo originarse a partir de un hecho de tránsito, el video incorporado por el Ministerio Público permite advertir circunstancias que ameritan una valoración distinta.

La juzgadora señaló que las declaraciones de los agentes de la PNC, las fotografías y el video presentados hasta el momento constituyen indicios suficientes para considerar que los hechos podrían adecuarse a un delito distinto al planteado inicialmente.

Según la resolución, las imágenes permiten observar que el conductor se percata de que una persona permanece debajo del vehículo y, aun así, vuelve a subir al automóvil y retrocede.

Jorge David Rodas Linares, señalado como presunto responsable de atropellar a una pareja de motociclistas en la zona 18, permanecerá en Torre de Tribunales mientras un Juzgado de Primera Instancia Penal conoce su situación jurídica. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

"La lógica y la experiencia permiten establecer que el sindicado se percata de la existencia de una persona debajo del vehículo; no obstante ello, vuelve a subir a su vehículo y retrocede nuevamente, pasando encima de esa persona", expuso la jueza durante la audiencia.

Agregó que las lesiones sufridas por Nidia Renata Bautista García podrían encuadrar en el delito de lesiones gravísimas. La juez resolvió remitir el expediente a un Juzgado de Primera Instancia Penal, al considerar que la pena prevista para ese delito excede la competencia del Juzgado de Paz.

Mientras el expediente es conocido por el órgano jurisdiccional correspondiente, Jorge David Rodas Linares permanecerá en las carceletas de Torre de Tribunales.