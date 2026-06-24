“¡Las llaves de mi moto!”: el video grabado en un bar de Jutiapa que desató alerta por armas y alcohol

“¡Las llaves de mi moto, las llaves de mi moto!”, gritaba un hombre dentro de un bar en Jutiapa, momentos antes de sacar un arma de fuego y efectuar disparos cerca de varias personas, según se observa en un video que circuló tras el incidente. El hecho generó tensión entre quienes estaban en el lugar, algunos de los cuales intentaron calmarlo mientras el hombre caminaba armado y reclamaba por las llaves de su motocicleta.

De acuerdo con versiones preliminares, los amigos del individuo habrían escondido las llaves y la motocicleta para evitar que condujera, ya que aparentemente se encontraba bajo efectos del alcohol. En las imágenes se observa que el hombre buscaba las llaves en una mesa, discutía con varias personas y luego accionaba el arma. Durante el hecho no se reportaron personas heridas.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos advirtieron sobre el peligro que representa la combinación de bebidas alcohólicas, pérdida de control emocional y portación de armas de fuego.

Uno de los análisis más contundentes fue: “Le hubieran quitado el arma, no las llaves”, en referencia a que el mayor riesgo no era solo que el hombre condujera en estado de ebriedad, sino que portara un arma en medio de una discusión.

Especialistas alertan que una reacción impulsiva bajo efectos del alcohol pudo terminar en una tragedia, pese a que en este caso no se reportaron personas heridas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los expertos también señalaron que este tipo de hechos puede tener consecuencias graves. “¿Qué tal si le hubiera pegado un disparo a una persona y la hubiera matado?”, plantearon durante el programa, al destacar que los disparos se hicieron cerca de personas que estaban dentro del negocio.

Posibles sanciones

En el análisis se mencionó que los disparos injustificados, la exhibición ostentosa de un arma de fuego y portar un arma mientras se consumen bebidas alcohólicas pueden derivar en sanciones, según la Ley de Armas y Municiones.

Los expertos indicaron que el Ministerio Público podría actuar de oficio, al tratarse de un posible delito de acción pública. También destacaron que la Policía tendría que intervenir y poner al señalado a disposición de un juez competente.

Analistas señalan que portar un arma bajo efectos del alcohol y realizar disparos injustificados representa un riesgo para quienes se encuentran alrededor. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Sin heridos reportados

Aunque las personas que estaban en el bar se agacharon al escuchar los disparos, no se reportaron heridos. Los expertos resaltaron que el desenlace pudo ser distinto debido al estado en que se encontraba el hombre y al uso del arma dentro de un lugar con varias personas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni acciones legales derivadas del hecho.

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