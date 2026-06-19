“Ponen en riesgo la vida de otras personas”: maniobra de motorista es captada en ruta Interamericana

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“Ponen en riesgo la vida de otras personas”: maniobra de motorista es captada en ruta Interamericana

Un motorista fue captado mientras efectuaba una maniobra peligrosa en la ruta Interamericana, lo que generó alertas por el riesgo para otros conductores y usuarios.

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Un motorista fue captado mientras efectuaba una maniobra imprudente en la carretera Interamericana, en un tramo de Mixco. El video fue compartido por un ciudadano que pidió mayor presencia de autoridades para prevenir accidentes en esa ruta.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó el caso de un motorista grabado antes de llegar al mirador, en la carretera a Occidente. En el espacio se señaló que este tipo de maniobras puede poner en riesgo la seguridad vial, la vida del conductor y la de otras personas que transitan por el sector.

Riesgo para otros usuarios de la ruta

En el programa se mencionó que las imágenes evidencian una acción hecha en la vía pública, donde también circulaban otros conductores y ciclistas. Uno de los señalamientos fue que estas prácticas deberían realizarse únicamente en espacios adecuados.

Es una irresponsabilidad hacer en la vía pública este tipo de actos”, se indicó durante el análisis.

El video muestra al motorista realizando una acción que generó preocupación por la seguridad vial. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También se destacó que quienes practican maniobras extremas en motocicleta deben buscar lugares seguros, como autódromos, para evitar poner en riesgo a terceros.

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Llamado a sanciones y control vial

Durante el programa se planteó que estas conductas deberían ser sancionadas con más severidad para reducir su repetición en carreteras.

Este tipo de comportamientos debería ser multado de una manera importante”, se mencionó.

Además, se cuestionó la falta de presencia de autoridades en puntos donde, según se dijo, algunos motoristas podrían reunirse para grabar este tipo de maniobras con el objetivo de viralizarse en redes sociales.

Costos y consecuencias

En el análisis también se abordó el impacto que estas imprudencias pueden tener en los servicios públicos de salud. Se mencionó que, según datos citados durante el programa, se han reportado cerca de 14 mil accidentes relacionados con este tipo de conductas de enero a la fecha.

Durante el programa se destacó la necesidad de reforzar controles para prevenir accidentes en la ruta a Interamericana. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También se indicó que la atención médica por estos hechos puede representar costos diarios de alrededor de Q3 mil, y que, si el caso se complica, podría alcanzar entre Q20 mil y Q30 mil.

Somos los ciudadanos los que tenemos que costear estas irresponsabilidades”, se señaló durante el programa.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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