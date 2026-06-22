“Las calles no son autopista”: El momento en el que un motorista arrolla a una mujer en Santiago Atitlán

El atropello de una mujer en Santiago Atitlán, Sololá, reabrió la discusión sobre la imprudencia de algunos motoristas, el irrespeto a los límites de velocidad y la vulnerabilidad de los peatones en calles estrechas de municipios del país.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y muestra el momento en que una motocicleta impacta contra una mujer que caminaba en la vía pública. Según la información preliminar, el conductor presuntamente circulaba a excesiva velocidad cuando ocurrió el accidente.

Durante el análisis en Impacto Directo, de Guatevisión, se señaló que en varios municipios “el peatón es el más común en la calle”, debido a que muchas personas caminan por vías donde también circulan motocicletas y vehículos.

Falta de regulación y riesgo para peatones

Los analistas indicaron que la falta de controles permite que personas sin suficiente preparación conduzcan motocicletas. Uno de los comentarios más contundentes fue que “cualquiera puede estar manejando una motocicleta, tengas 13 años, 15 años o 60”.

También se advirtió que algunos motoristas conducen sin medir las consecuencias. “No valoran su vida ni la de los demás”, se dijo durante el programa, al referirse al riesgo que enfrentan peatones, familias y otros usuarios de la vía pública.

Expertos llaman a respetar los límites de velocidad y proteger a los peatones en calles estrechas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En el video también se observa que otra mujer logró evitar el impacto. Los analistas calificaron el hecho como una advertencia sobre las consecuencias que puede provocar la velocidad excesiva en calles transitadas.

Posibles consecuencias legales

Durante el programa se mencionó que el caso podría investigarse como lesiones culposas, mientras las autoridades establecen las circunstancias del accidente.

Cámaras de seguridad captan el momento en que una mujer es atropellada por un motorista en Santiago Atitlán. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los analistas hicieron un llamado a la prudencia, especialmente por las condiciones climáticas actuales. “Hay que ser prudentes para evitar tragedias”, afirmaron, al recordar que los accidentes de tránsito pueden dejar personas heridas o incluso víctimas mortales.

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