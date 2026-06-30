“El carro siguió acelerando”:  Kevin Jiménez narra cómo vehículo arrastró a Nidia Renata Bautista en la zona 18

Nidia Renata Bautista García y Kevin Alexander Jiménez Ambrocio fueron arrollados por un automóvil la noche del domingo 28 de junio en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital.

Ambos fueron auxiliados y trasladados a un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde reciben atención especializada.

Este martes 30 de junio, Kevin Alexander Jiménez Ambrocio narró a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión cómo ocurrió el accidente, del cual algunos instantes quedaron grabados en videos compartidos en redes sociales.

Jiménez Ambrocio explicó que Nidia Renata Bautista García es su novia y que ambos regresaban de celebrar el cumpleaños de la hija de ella cuando ocurrió el percance.

Recordó que se encontraban en una gasolinera de la colonia Atlántida, donde esperaban que les cedieran el paso, cuando un automóvil impactó la parte trasera de la motocicleta.

"Yo caí adelante, ella cayó encima de mí, yo intenté pararme, mi reacción fue pararme, cuando intenté pararme el carro siguió acelerando, solo vi que se llevó a mi novia debajo del carro, la arrastró, la intenté buscar con otra moto, pero no la pude encontrar", narró Jiménez.

Indicó que la búsqueda se extendió hasta la calle Martí, zona 6, mientras un familiar que se desplazaba en automóvil la buscó por la calzada La Paz, pero no lograban encontrarla.

Luego regresó al lugar del accidente y aún no tenía información sobre ella. En ese momento llegaron dos personas en motocicleta y le informaron que ya habían interceptado al presunto responsable y que Nidia Renata Bautista García había sido trasladada al Hospital General de Accidentes del IGSS.

Añadió que él también fue trasladado al referido centro asistencial, donde agradeció la atención recibida.

¿Cuál es el estado de salud de ambos?

Según informó el IGSS este 30 de junio, Nidia Renata Bautista García recibe atención especializada en el Hospital General de Accidentes Ceibal. Durante la madrugada de este martes fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos 1, donde su pronóstico continúa reservado.

El equipo médico trabaja de forma permanente para estabilizarla y brindarle todos los cuidados necesarios. La paciente presenta quemaduras por fricción y amputación del brazo derecho por debajo del codo.

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Kevin Alexander Jiménez Ambrocio continúa en condición estable y bajo observación médica. Ya fue intervenido quirúrgicamente por una luxación radiocubital y, hasta el momento, su evolución es favorable, añadió el IGSS.

¿Qué pasó con el presunto responsable?

Un juez de turno resolvió que Jorge David Rodas enfrente un proceso penal por su presunta responsabilidad en arrollar a una pareja que se movilizaba en motocicleta en un sector de la zona 18 de la capital.

Luego de escuchar la imputación presentada por el Ministerio Público, el juzgador resolvió que Rodas sea investigado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas en agravio de Nidia Renata Bautista García, así como por el delito de lesiones culposas en agravio de Kevin Alexander Jiménez Ambrocio.

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