Accidente de tráiler conducido por adolescente habría sido causado por un rebase sin verificar; carecía de seguro y limitador de velocidad

El viernes 3 de julio ocurrió un accidente en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico, en Usumatlán, Zacapa, donde murieron dos personas.

Uno de los vehículos involucrados era un tráiler cargado de blocks, conducido por un adolescente de 16 años, quien murió al chocar contra una ceiba.

Previamente, el tráiler colisionó de frente con un vehículo particular, cuyo piloto también murió.

La Dirección General de Transportes (DGT) informó este domingo que el transporte de carga no contaba con una póliza de seguro de daños a terceros ni con un sistema limitador de velocidad, ambos obligatorios según la Ley de Tránsito y su reglamento.

"Esa dirección exhorta a las empresas de transporte de carga a contratar únicamente conductores con la edad, licencia y capacitación que exige la ley", indica la DGT en un comunicado.

Agregó que iniciará un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa propietaria de la unidad por los incumplimientos antes señalados.