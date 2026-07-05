Accidente de tráiler conducido por adolescente habría sido causado por un rebase sin verificar; carecía de seguro y limitador de velocidad

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Accidente de tráiler conducido por adolescente habría sido causado por un rebase sin verificar; carecía de seguro y limitador de velocidad

Según testigos, el tráiler hizo maniobras de rebasamiento sin verificar que la vía estuviera libre, lo que provocó el accidente, con saldo de dos muertos. El vehículo no tenía seguro ni limitador de velocidad.

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El tráiler involucrado en el accidente ocurrido el 3 de julio en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico era conducido por un adolescente de 16 años. La unidad no contaba con seguro ni con limitador de velocidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El viernes 3 de julio ocurrió un accidente en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico, en Usumatlán, Zacapa, donde murieron dos personas.

Uno de los vehículos involucrados era un tráiler cargado de blocks, conducido por un adolescente de 16 años, quien murió al chocar contra una ceiba.

Previamente, el tráiler colisionó de frente con un vehículo particular, cuyo piloto también murió.

La Dirección General de Transportes (DGT) informó este domingo que el transporte de carga no contaba con una póliza de seguro de daños a terceros ni con un sistema limitador de velocidad, ambos obligatorios según la Ley de Tránsito y su reglamento.

EN ESTE MOMENTO

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"Esa dirección exhorta a las empresas de transporte de carga a contratar únicamente conductores con la edad, licencia y capacitación que exige la ley", indica la DGT en un comunicado.

Agregó que iniciará un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa propietaria de la unidad por los incumplimientos antes señalados.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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