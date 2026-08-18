Usuarios de buses extraurbanos expresan temor y denuncian asaltos tras muerte de piloto en la zona 8

Usuarios de buses extraurbanos manifestaron temor por su seguridad tras el ataque armado en el que murió un piloto de la ruta Guatemala-Quiché, en la zona 8 capitalina.

Tras el hecho de violencia registrado en la 41 calle y 10 avenida de la zona 8 capitalina, usuarios denunciaron que han sido víctimas de asaltos cuando las unidades salen de la capital.

“Sí, una conocida de allá -Quiché- también vino, ahí estaba en el bus y subieron personas que le quitaron sus pertenencias”, declaró una mujer que solo se identificó como Ana.

En tanto, pilotos del transporte se negaron a dar declaraciones y se limitaron a gritar: “Pregúntele al Gobierno”.

La investigación preliminar de las autoridades indica que el hecho que cobró la vida de Mario Tos, de 55 años, piloto de la unidad, estaría relacionado con el cobro de extorsión.

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