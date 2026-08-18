Exreina de belleza Ivanna Bonilla ocupa curul que dejó Juan Ignacio Quijada en el Congreso

Ivanna Bonilla Oliva fue juramentada este martes 18 de agosto como diputada al Congreso de la República por el departamento de Chiquimula, en sustitución de Juan Ignacio Quijada Heredia, quien falleció el sábado 15 de agosto pasado, informaron fuentes parlamentarias.

Bonilla Oliva ocupará la curul que quedó vacante tras la muerte de Quijada Heredia y se integrará a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Luego de ser juramentada, la diputada ofreció trabajar por el bienestar de Chiquimula durante el resto de la actual administración y expresó sus condolencias a la familia de Quijada Heredia.

El fallecimiento del diputado fue anunciado el sábado 15 de agosto. Quijada Heredia había sido elegido por el distrito de Chiquimula y presidió la Comisión de Asuntos Electorales durante el período 2024-2025. Al momento de su muerte integraba cinco comisiones parlamentarias, según información del Congreso de la República.

Bonilla Oliva nació en Esquipulas, Chiquimula, y antes de incursionar en la política participó en certámenes de belleza, según una publicación de Infobae.

El medio refiere que, en el 2009, cuando tenía 19 años, adquirió notoriedad pública al representar a Chiquimula en Miss Guatemala. Ese mismo año representó a Guatemala en el certamen internacional Miss Continentes Unidos.

Infobae añade que Bonilla Oliva se presenta en sus redes sociales como abogada, empresaria y defensora de los derechos de las mujeres y los niños.

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