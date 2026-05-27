Operativo Huracán de Fuego: decomisan lanzagranadas, fusiles y explosivos en Petén

Justicia

Operativo Huracán de Fuego: decomisan lanzagranadas, fusiles y explosivos en Petén

Operativos conjuntos desarrollados en Las Cruces permitieron localizar armamento de grueso calibre, explosivos, marihuana y otros indicios vinculados con estructuras del crimen organizado.

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Autoridades continúan el procesamiento de escena y conteo de indicios decomisados. (Foto: Prensa Libre, PNC).

La Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y el Ejército de Guatemala desarrollan una serie de allanamientos en Las Cruces, Petén, donde las autoridades reportan el decomiso preliminar de fusiles, explosivos, marihuana y municiones durante operativos contra estructuras vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

De acuerdo con información oficial de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) y la División de Información Policial (DIP), las diligencias permitieron la captura de una persona y la localización de armas de grueso calibre, chalecos antibalas y posibles ilícitos en distintos inmuebles intervenidos en el área fronteriza.

El Ministerio de Gobernación indicó que las diligencias continúan en desarrollo y forman parte de acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en Petén, uno de los departamentos utilizados por estructuras criminales para el traslado de droga y armamento.

Esto es lo decomisado preliminarmente

Las autoridades reportaron la localización de 16 fusiles, dos pistolas, un lanzagranadas, 49 cargadores, 1 mil 277 municiones, ocho chalecos antibalas, dos silenciadores y un artefacto explosivo.

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Además, fueron encontradas 36 bolsas con marihuana, aproximadamente 16 mil matas de almácigo de marihuana y un sembradío ilícito, así como un vehículo consignado y un celular.

El Ejército de Guatemala informó que los operativos forman parte de la operación denominada “Huracán de Fuego”, desarrollada en la aldea Los Laureles, Las Cruces, Petén, donde también fueron instalados puestos de registro y control.

Operativo continúa en desarrollo

Las fuerzas de seguridad indicaron que el conteo de indicios aún continúa, por lo que no se descarta que el decomiso aumente en las próximas horas conforme avancen las diligencias y el procesamiento de escena.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala para combatir estructuras criminales y reforzar la seguridad en áreas fronterizas del país.

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De manera preliminar, las autoridades reportaron el decomiso de 14 fusiles de asalto, tres pistolas, más de 1,300 municiones, radios de comunicación, celulares, dinero en efectivo y posibles materiales vinculados con drogas sintéticas.

Las diligencias en ese sector también continúan en desarrollo, según información oficial.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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