Operativo Huracán de Fuego: decomisan lanzagranadas, fusiles y explosivos en Petén

La Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y el Ejército de Guatemala desarrollan una serie de allanamientos en Las Cruces, Petén, donde las autoridades reportan el decomiso preliminar de fusiles, explosivos, marihuana y municiones durante operativos contra estructuras vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

De acuerdo con información oficial de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) y la División de Información Policial (DIP), las diligencias permitieron la captura de una persona y la localización de armas de grueso calibre, chalecos antibalas y posibles ilícitos en distintos inmuebles intervenidos en el área fronteriza.

El Ministerio de Gobernación indicó que las diligencias continúan en desarrollo y forman parte de acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en Petén, uno de los departamentos utilizados por estructuras criminales para el traslado de droga y armamento.

Esto es lo decomisado preliminarmente

Las autoridades reportaron la localización de 16 fusiles, dos pistolas, un lanzagranadas, 49 cargadores, 1 mil 277 municiones, ocho chalecos antibalas, dos silenciadores y un artefacto explosivo.

Además, fueron encontradas 36 bolsas con marihuana, aproximadamente 16 mil matas de almácigo de marihuana y un sembradío ilícito, así como un vehículo consignado y un celular.

Información preliminar



Localizan arsenal, explosivos y droga en allanamientos en Petén



La #SGIC, a través de la #DIP, reporta que en los allanamientos que se están realizando en Petén, se ha capturado a una persona, se localizó 16 fusiles, dos pistolas, un lanzagranadas, pic.twitter.com/K23DFT5dH8 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 27, 2026

El Ejército de Guatemala informó que los operativos forman parte de la operación denominada “Huracán de Fuego”, desarrollada en la aldea Los Laureles, Las Cruces, Petén, donde también fueron instalados puestos de registro y control.

Operativo continúa en desarrollo

Las fuerzas de seguridad indicaron que el conteo de indicios aún continúa, por lo que no se descarta que el decomiso aumente en las próximas horas conforme avancen las diligencias y el procesamiento de escena.

La @PNCdeGuatemala en conjunto con el @Ejercito_GT y el #MP desarrollan una serie de allanamientos en Las Cruces, #Petén. De forma preliminar, se reporta el decomiso de 12 fusiles, 2 armas de fuego, 1 lanzacohetes, 7 tolvas, 2 silenciadores, y varias municiones útiles. pic.twitter.com/x1rn6aEAPk — MinGob (@mingobguate) May 27, 2026

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala para combatir estructuras criminales y reforzar la seguridad en áreas fronterizas del país.

Al cierre de esta edición, investigadores mantenían inspecciones en distintos puntos intervenidos en Petén.

Reportan presunto narcolaboratorio en San Marcos

De forma paralela, el Ejército de Guatemala informó sobre la localización de un presunto narcolaboratorio en Zanjón San Lorenzo, Ayutla, San Marcos, donde fueron detenidos ocho hombres durante un operativo coordinado con fuerzas de seguridad y el MP.

🚨 En Desarrollo 🚨



El Ejército de Guatemala, en coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad civil, efectúan allanamientos y puestos de registro y en la aldea Los Laureles, Las Cruces, #Peten.



Durante la operación denominada “Huracán de… pic.twitter.com/8HkV2gukFX — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 27, 2026

De manera preliminar, las autoridades reportaron el decomiso de 14 fusiles de asalto, tres pistolas, más de 1,300 municiones, radios de comunicación, celulares, dinero en efectivo y posibles materiales vinculados con drogas sintéticas.

Las diligencias en ese sector también continúan en desarrollo, según información oficial.

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