Justicia
Autoridades desmantelan narcolaboratorio de cocaína en Izabal
Autoridades localizan toneles usados para procesar cocaína en Izabal.
Parte del narcolaboratorio localizado en El Estor, Izabal. (Foto Prensa Libre: PNC)
Un narcolaboratorio fue descubierto en Izabal durante un operativo antinarcótico efectuado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con el Ejército de Guatemala y fiscales del Ministerio Público.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 9 de febrero que el hallazgo ocurrió en la aldea Naranjal Yaxté, El Estor, Izabal.
Durante el operativo fue destruido un narcolaboratorio de extracción de pasta y base para cocaína, afirmó la PNC.
En el lugar, los investigadores localizaron seis toneles con hoja de coca triturada, seis toneles con gasolina, tres sacos de sulfato de amonio, además de dos sacos de cal y una máquina trituradora.
El narcolaboratorio estaba en un terreno baldío, y la PNC no reportó personas capturadas.
En otro hallazgo, la PNC reportó que, en un área boscosa de Melchor de Mencos, Petén, agentes localizaron e incineraron 66 mil matas de marihuana, con un avalúo de Q24 millones 750 mil.
Para leer más: Decomisan droga valorada en Q2 millones: hallan 200 bolsas con marihuana y dosis de cocaína y metanfetamina
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.