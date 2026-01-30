Decomisan droga valorada en Q2 millones: hallan 200 bolsas con marihuana y dosis de cocaína y metanfetamina

Luis “N”, de 27 años, fue capturado este viernes 30 de enero durante un allanamiento dirigido por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP), en una vivienda ubicada en la zona residencial Fuentes del Valle Norte, en Chinautla.

En el lugar fueron localizados seis costales que contenían aproximadamente 200 bolsas con marihuana, así como varias dosis de cocaína, crack y metanfetamina, todas listas para su distribución. La Policía Nacional Civil (PNC) estimó que el valor de la droga incautada asciende a unos Q2 millones.

El procedimiento contó con el apoyo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), quienes realizaron las pruebas de campo, con resultado presuntivo positivo para las cuatro sustancias encontradas.

Según la investigación preliminar, el detenido podría formar parte de una estructura de narcomenudeo que opera en Chinautla y la zona 18.

Las autoridades indicaron que se ampliarán las pesquisas para identificar y capturar a más implicados.

La PNC hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad ilícita a través de las líneas 110, 1561 y 1577 de la Línea Antinarcótica.

Presunto distribuidor de droga capturado en allanamiento



Incautan drogas por más de Q.2 millones



En un cateo que desarrollaron investigadores de la DEIC y fiscales, en residenciales Fuentes del Valle Norte, Chinautla, fue detenido Luis “N”, de 27 años pic.twitter.com/mOyaoDDdD8 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 31, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

