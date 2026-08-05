Del fusil de los años 70 al M4 de Estados Unidos: soldados guatemaltecos estrenan equipo táctico en Petén

Henry Sáenz, ministro de la Defensa, informó este miércoles 5 de agosto sobre los avances en la modernización de una brigada militar ubicada El Subín, La Libertad, Petén, proyecto que forma parte de la estrategia para fortalecer las capacidades del Ejército de Guatemala.

Sáenz participó de manera virtual en la conferencia del Gobierno, llamada La Ronda y explicó que se encontraba en las instalaciones de la Brigada Especial de Operaciones de Selva, donde supervisaba el avance de la obra que, según indicó, marca el inicio de una nueva etapa de modernización de las unidades militares.

El ministro de la Defensa detalló que actualmente la infraestructura cuenta con 67 mil metros cuadrados construidos y que aún están pendientes alrededor de 20 mil metros cuadrados, por lo que el proyecto registra un avance físico aproximado del 75%.

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“Vine a supervisar el avance de la obra de la brigada nueva que da el punto de partida a la modernización del Ejército prometida y cumplida por el señor presidente y comandante general del Ejército”, afirmó Sáenz.

Nuevo fusil para soldados

Durante su intervención, el ministro mostró la diferencia entre el equipo utilizado tradicionalmente por los soldados y el nuevo equipamiento que será incorporado a las unidades militares.

Sáenz explicó que el fusil utilizado durante décadas por el Ejército, de fabricación israelí y adquirido desde los años setenta, será reemplazado progresivamente por armamento moderno.

El ministro Henry Sáenz (derecha) muestra el fusil de los años 70 y un soldado (izquierda) viste el equipo táctico que será reemplazado por nuevo equipamiento militar dentro del proceso de modernización del Ejército. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla).

Indicó que Guatemala recibió el primer lote de nuevos fusiles M4 de fabricación estadounidense, además de munición y equipo complementario, con el objetivo de mejorar las capacidades operativas de los soldados en misiones diurnas y nocturnas.

“Estamos recibiendo el primer lote de munición y de armamento nuevo. Un fusil M4 de fabricación estadounidense que tienen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, señaló.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz (derecha), muestra los nuevos fusiles M4 y un soldado (izquierda) porta el nuevo equipo táctico que será utilizado en operaciones militares diurnas y nocturnas como parte de la modernización del Ejército. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla).

Según el ministro, el nuevo equipo permitirá que los soldados cuenten con mejores herramientas para cumplir tareas de seguridad, defensa y apoyo a la población.

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Petén como punto estratégico

Sáenz explicó que la decisión de ubicar el proyecto en Petén responde a la necesidad de fortalecer la presencia estatal en una zona considerada estratégica por los riesgos asociados al crimen organizado transnacional.

El ministro señaló que en el departamento existen corredores utilizados para actividades ilícitas, narcotráfico y otras amenazas que requieren una mayor capacidad operativa.

“Para empezar a contener de manera seria y contundente al crimen organizado transnacional necesitamos empezar en Petén”, afirmó.

Añadió que la estrategia no busca únicamente aumentar la cantidad de personal militar, sino mejorar sus condiciones de trabajo mediante instalaciones adecuadas, alimentación, entrenamiento y equipamiento.

“No es cantidad, debe ser calidad. Y a partir de que nuestro soldado viva bien, coma bien, esté bien equipado, la misión seguramente se va a cumplir de mejor manera”, finalizó su intervensión.