Guatemala recibe primer lote de armamento adquirido a Estados Unidos

El Ministerio de la Defensa Nacional confirmó que el primer lote del armamento adquirido a Estados Unidos fue recibido el 30 de junio como parte del proceso de modernización del Ejército de Guatemala.

De acuerdo con la institución, el armamento llegará en dos entregas y la última está prevista entre septiembre y octubre del 2026. Agregó que, por razones de seguridad nacional, no puede revelar la cantidad de armas compradas.

Comentó que las armas son de uso exclusivo del Ejército y no serán destinadas a otro ministerio o institución.

"Hemos estado recibiendo ya algún armamento porque es por lotes que lo estamos recibiendo. Vamos a recibir otro precisamente el día de hoy —30 de junio—", afirmó Henry Sáenz, ministro de la Defensa Nacional, luego del acto protocolario por el Día del Ejército.

El funcionario indicó que la compra incluye fusiles M4, ametralladoras, lanzagranadas y equipo para operaciones nocturnas.

"El primer lote de armas M4, ametralladoras y lanzagranadas totalmente nuevos. El mismo armamento que usan las fuerzas de Estados Unidos y equipo para operaciones nocturnas. Eso estamos haciendo para las tres fuerzas", señaló.

Sáenz recordó que Guatemala volvió a tener acceso a la compra de equipo militar estadounidense luego de que se levantara la restricción que estuvo vigente durante 47 años.

"¿Por qué lo levantaron? Porque somos respetuosos de los derechos humanos y somos un Ejército que procura la democracia. Eso nos ha certificado para que ahora nosotros podamos comprar armamento", expresó.

Además del armamento, el ministro explicó que el fortalecimiento de las capacidades militares incluye la adquisición de aeronaves y embarcaciones.

"Estamos fortaleciendo la Fuerza Aérea para poder servir al pueblo de Guatemala. Estamos comprando aviones para transporte de personal porque sabemos que somos un país con amenazas naturales. Estamos comprando aviones multimisión que nos ayuden a evacuar personal necesitado o a hacer puentes aéreos para poder reducir desastres", indicó.

Integrantes del Ejército de Guatemala desfilan durante los actos conmemorativos por el Día del Ejército y el 155 aniversario de la institución. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Añadió que también se adquirieron aeronaves para combatir incendios forestales.

"También estamos comprando aviones para poder mitigar o sofocar incendios. Esas son las capacidades que estamos recuperando de servicio y apoyo a la nación", dijo.

En cuanto a la Marina de la Defensa Nacional, señaló que compraron patrulleros tipo Island para reforzar la vigilancia marítima.

"También, a nivel de fuerza de mar, estamos comprando patrulleros tipo Island que van a servir para resguardar mejor las aguas territoriales y mejorar la interdicción, mantener seguros nuestros litorales", afirmó.

El ministro indicó que las aeronaves serán entregadas entre julio y septiembre, mientras que los patrulleros llegarán el próximo año.