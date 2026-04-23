Intentaron incendiar droga y dinero: capturan a cinco personas por narcomenudeo en Petén

Cinco presuntos distribuidores de droga fueron capturados durante tres allanamientos en San Benito y Santa Elena, Flores, Petén, informó este jueves 23 de abril la Policía Nacional Civil (PNC).

Los allanamientos fueron efectuados por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con fiscales del Ministerio Público.

Como resultado, fueron detenidos Bill “N”, de 38 años; José “N”, de 35; Rocsany “N”, de 33; Carlos “N”, de 37, y Evelyn “N”, de 35.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron una bolsa con marihuana; 45 bolsas con cocaína, y tres recipientes plásticos con la misma sustancia.

Además, 153 piedras de crack, Q494 en efectivo y cinco teléfonos celulares.

Según la PNC, al ingresar a uno de los inmuebles, los detenidos intentaron incendiar la droga y el dinero, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios para controlar el fuego.

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