Intentaron incendiar droga y dinero: capturan a cinco personas por narcomenudeo en Petén

Justicia

Intentaron incendiar droga y dinero: capturan a cinco personas por narcomenudeo en Petén

Cinco personas fueron capturadas en Petén, señaladas de distribuir droga.

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DECOMISO DE DROGA EN PETÉN

Parte de la droga y dinero incautados en Petén. (Foto Prensa Libre: PNC)

Cinco presuntos distribuidores de droga fueron capturados durante tres allanamientos en San Benito y Santa Elena, Flores, Petén, informó este jueves 23 de abril la Policía Nacional Civil (PNC).

Los allanamientos fueron efectuados por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con fiscales del Ministerio Público.

Como resultado, fueron detenidos Bill “N”, de 38 años; José “N”, de 35; Rocsany “N”, de 33; Carlos “N”, de 37, y Evelyn “N”, de 35.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron una bolsa con marihuana; 45 bolsas con cocaína, y tres recipientes plásticos con la misma sustancia.

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Agentes de la PNC trasladan a detenidos a la Torre de Tribunales, tras los allanamientos contra extorsiones que dejaron 39 capturas en distintos puntos del país. (Foto Prensa Libre: PNC)

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Además, 153 piedras de crack, Q494 en efectivo y cinco teléfonos celulares.

Según la PNC, al ingresar a uno de los inmuebles, los detenidos intentaron incendiar la droga y el dinero, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios para controlar el fuego.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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