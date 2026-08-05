Reos fabricarán adoquines para calles e instalaciones públicas de Guatemala y así optarán a redención de penas

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) impulsa el programa Manos Productivas, mediante el cual privados de libertad elaborarán adoquines destinados al mejoramiento de calles, caminamientos peatonales y accesos a instalaciones públicas.

De acuerdo con Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario (SP), el proyecto busca incorporar a los reclusos en un proceso productivo estructurado y supervisado para reducir el ocio, promover la disciplina y brindar capacitación en un oficio.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que el programa busca transformar el tiempo que los privados de libertad permanecen sin actividades dentro de las cárceles.

La primera fase del programa está prevista en tres cárceles del país, informó el SP.

La primera fase comenzó el 29 de julio en la Granja de Rehabilitación Pavón, donde oficialmente arrancó la producción de adoquines con mano de obra penitenciaria.

La segunda fase está prevista para el 19 de agosto en la Granja de Rehabilitación Canadá, Escuintla, mientras que la tercera comenzará el 9 de septiembre en la Granja de Rehabilitación Cantel. Con esta última etapa, los tres centros quedarían incorporados al programa.

Cada una de las tres granjas tendrá capacidad para producir 800 adoquines diarios. En conjunto, la producción mensual podría alcanzar 158 mil 400 unidades.

"Un centro de detención podría producir en tres meses suficientes adoquines para pavimentar un kilómetro de una calle de doble vía", dijo la DGSP.

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Villeda explicó que el primer proyecto contempla adoquinar el tramo de aproximadamente kilómetro y medio que comunica el ingreso con la Granja de Rehabilitación Pavón.

"El primer proyecto se está desarrollando en Pavón. El programa incluye el adoquinamiento del kilómetro y medio que aproximadamente hay desde la entrada del centro penitenciario hasta la cárcel", señaló el encargado de la cartera del interior.

Según las proyecciones de la DGSP, los adoquines podrán utilizarse para pavimentar caminamientos peatonales, calles de doble vía, áreas internas y de visitas en los centros de detención, así como accesos a comisarías de la Policía Nacional Civil, puestos de salud y otras instalaciones de servicio público.

La institución explicó que el programa pretende diferenciarse de otras iniciativas laborales desarrolladas en los centros de detención.

"La mayoría de programas laborales solo benefician al grupo de privados de libertad que los solicitan y financian. Este es el primer programa productivo que facilita la Dirección General del Sistema Penitenciario, accesible para toda la población privada de libertad, aunque su crecimiento será gradual", indicó la DGSP.

La entidad añadió que el programa beneficia a todos los que se forman en el oficio, pero aún más a quienes se encuentran en el régimen progresivo.

Para los privados de libertad incorporados en ese régimen, la iniciativa contempla que un día de trabajo equivalga a dos días de redención de pena, según la información presentada por el SP.

El SP ya había impulsado una iniciativa similar en noviembre del 2020, cuando un grupo de privados de libertad de la Granja de Rehabilitación Pavón participó en trabajos de albañilería para restaurar la calle principal del complejo carcelario de Fraijanes. En esa ocasión, las autoridades informaron que el objetivo era mejorar el acceso para los familiares que visitaban a los reclusos.

En ese proyecto colaboraron el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala y la Municipalidad de Fraijanes, que aportaron maquinaria, herramientas y material para la obra.

Según informó entonces director del SP, Luis Rodolfo Escobar, la iniciativa buscaba aprovechar los conocimientos de albañilería de algunos privados de libertad para realizar trabajos de mantenimiento en la infraestructura penitenciaria.

Controles de seguridad

La DGSP informó que con esta nueva iniciativa se desarrollan acciones para fortalecer con tecnología los controles de acceso a los centros de detención para evitar el igreso de ilícitos. Agregó que esas medidas forman parte de una línea estratégica institucional y no surgen específicamente por el proyecto en marcha de Manos Productivas.

La institución dijo que trabaja en protocolos de seguridad para la etapa en la que se instalen los adoquines elaborados por los privados de libertad.

El SP señaló que los privados de libertad que participen en el programa utilizarán un uniforme naranja identificado con el nombre Manos Productivas, como distintivo de su incorporación a las actividades laborales.