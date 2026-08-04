Tras anular compra de motos por vicios de forma, el Mingob apuesta por adjudicar nuevas patrullas

Una reciente citación legislativa dejó al descubierto la crisis operativa y logística que atraviesa la Policía Nacional Civil (PNC), al revelarse que 5 mil 021 patrullas están fuera de circulación, lo que representa más del 50% de la flota total.

Las autoridades de Gobernación plantearon esta realidad como el argumento central para justificar la adquisición de mil nuevas autopatrullas, asegurando que la institución se encuentra en un punto crítico de movilidad debido a la falta de inversión desde el año 2019.

Durante la citación, Villeda confirmó la adjudicación de un primer lote de mil autopatrullas cuya entrega se prevé para finales de septiembre y octubre próximos, además de detallar los obstáculos en la adquisición de motocicletas y la baja ejecución del presupuesto de seguridad.

El estado de la movilidad policial fue calificado de "deplorable" por los legisladores, quienes señalaron que municipios como Santa Lucía Cotzumalguapa han operado con una sola patrulla descompuesta.

"Estamos a punto de entrar en una crisis de movilidad... ya se terminó el proceso de licitación y ya se adjudicó el evento para adquirir el primer lote de mil autopatrullas", explicó Villeda.

El funcionario también aclaró por qué se retrasó la compra de motocicletas, y afirmó que él mismo ordenó anular una licitación previa. "Encontramos algunos vicios ahí de forma y de fondo... quise cortar por lo sano e iniciar un nuevo proceso", detalló el funcionario.

Ante este vacío, según indicó el funcionario, el gobierno ha dependido de la cooperación de Taiwán, que ya donó 250 motocicletas y entregará otras 250 unidades entre noviembre y diciembre.

Durante una citación en el Congreso, el ministro de Gobernación informó que ya fue adjudicada la licitación para adquirir el primer lote de mil autopatrullas, las cuales, según indicó, comenzarían a entregarse entre finales de septiembre y octubre para fortalecer la movilidad y… pic.twitter.com/z3m6LVVUmK — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) August 4, 2026

Otros puntos de discusión fue el tema presupuestario y, en materia penitenciaria, la reciente fuga de un reo en la Granja Pavón—quien salió oculto en un mueble dentro de un camión de comida—evidenció la fragilidad de los controles.

El director del Sistema Penitenciario, director del Sistema Penitenciario (SP), Jorge Guillermo López, admitió que hubo colusión de la guardia. A la vez que confirmó la destitución de cinco guardias señalados de estar presuntamente implicados.