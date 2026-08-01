Cómo un reo de Pavón habría escapado oculto en un mueble que él mismo fabricó

Justicia

Cómo un reo de Pavón habría escapado oculto en un mueble que él mismo fabricó

Mingob investiga a autoridades penitenciarias por fuga de reo en la Granja de Rehabilitación Pavón.

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CÉSAR HUMBERTO HERNÁNDEZ VICENTE SE FUGÓ DE PAVÓN

El reo César Humberto Hernández Vicente se fugó de la Granja de Rehabilitación Pavón. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que inició una investigación contra funcionarios del Sistema Penitenciario (SP) por la fuga del reo César Humberto Hernández Vicente de la Granja de Rehabilitación Pavón, registrada el 30 de julio.

Marco Antonio Villeda, titular de esa cartera, explicó que las pesquisas buscarán establecer si guardias o directivos de esa prisión estuvieron involucrados en la fuga del privado de libertad.

Además, indicó que la hipótesis que se maneja hasta el momento es que Hernández Vicente salió oculto del centro carcelario en el interior de un mueble que él mismo había fabricado.

Villeda resaltó que activaron todos los protocolos para proceder con la recaptura de esta persona y que, además, analizan una posible sanción contra los funcionarios que estaban de turno cuando ocurrió el hecho.

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De acuerdo con el Registro Central de Detenidos, César Humberto Hernández Vicente fue capturado el 1 de mayo del 2021.

Según la información, fue procesado penalmente por el Juzgado de Turno con Competencia Específica para conocer delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

Para leer más: Recapturan a pandillero de la mara Salvatrucha que se fugó de Pavoncito por el techo de su celda

Sin embargo, los registros no muestran el delito por el cual fue enviado a prisión ni si existe una condena firme en su contra.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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