Cómo un reo de Pavón habría escapado oculto en un mueble que él mismo fabricó

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que inició una investigación contra funcionarios del Sistema Penitenciario (SP) por la fuga del reo César Humberto Hernández Vicente de la Granja de Rehabilitación Pavón, registrada el 30 de julio.

Marco Antonio Villeda, titular de esa cartera, explicó que las pesquisas buscarán establecer si guardias o directivos de esa prisión estuvieron involucrados en la fuga del privado de libertad.

Además, indicó que la hipótesis que se maneja hasta el momento es que Hernández Vicente salió oculto del centro carcelario en el interior de un mueble que él mismo había fabricado.

Villeda resaltó que activaron todos los protocolos para proceder con la recaptura de esta persona y que, además, analizan una posible sanción contra los funcionarios que estaban de turno cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con el Registro Central de Detenidos, César Humberto Hernández Vicente fue capturado el 1 de mayo del 2021.

Según la información, fue procesado penalmente por el Juzgado de Turno con Competencia Específica para conocer delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

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Sin embargo, los registros no muestran el delito por el cual fue enviado a prisión ni si existe una condena firme en su contra.

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