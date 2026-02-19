Recapturan a pandillero de la mara Salvatrucha que se fugó de Pavoncito por el techo de su celda

En el kilómetro 18.5 de la ruta a Pavón, en Fraijanes, agentes de la Comisaría 13 recapturaron a Gerson Estuardo Hernández Barrientos, de 24 años, integrante de la clica Locos Salvatruchas, de la mara Salvatrucha, quien momentos antes se había fugado del Centro de Detención Preventiva para Hombres, Restauración Constitucional —conocido como Pavoncito—, donde permanecía recluido en el sector denominado “los cholos”.

El privado de libertad escapó al desprender unas láminas del techo de ese sector carcelario. Fue ubicado y capturado durante un operativo de búsqueda en la ruta hacia el complejo penitenciario.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), Hernández Barrientos purga condena por los delitos de homicidio, encubrimiento propio y portación ilegal de arma de fuego de uso civil o deportivo.

El12 de octubre del 2025, 20 reos integrantes del Barrio 18 se fugaron del centro de detención Fraijanes 2, una prisión de máxima seguridad.

Según confirmaron las autoridades penitenciarias, los pandilleros escaparon en diferentes momentos y aprovecharon fallas en los controles internos y en el sistema de videovigilancia.

La evasión provocó un refuerzo en las medidas de seguridad en varias cárceles del país y dio inicio a operativos de búsqueda para dar con los prófugos.

