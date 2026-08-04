Persecución y disparos al aire: así terminó la fuga de un reo que escapó de un hospital de Jalapa

Un privado de libertad fingió estar inconsciente para ser trasladado al Hospital Nacional de Jalapa, de donde escapó mientras recibía atención médica; sin embargo, fue recapturado dos cuadras adelante, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El recluso fue identificado como Alex Estuardo Rodríguez Aquino, de 20 años, quien permanece recluido en el Centro Preventivo para Hombres de Jalapa por el delito de hurto agravado.

Según la PNC, durante la mañana el reo solicitó asistencia médica y simuló estar inconsciente, por lo que, conforme a los protocolos del centro carcelario, fue trasladado bajo custodia policial al referido hospital.

Mientras era atendido por personal médico, Rodríguez Aquino aprovechó un descuido para salir del centro asistencial e intentar huir. Los agentes iniciaron una persecución y lo recapturaron dos cuadras después del hospital, de acuerdo con la institución policial.

En videos que circulan en redes sociales se observa a dos agentes de la PNC correr tras el prófugo por calles del sector. En las imágenes también se ve que uno de los policías efectúa varios disparos al aire durante la persecución, mientras vecinos observan la escena.

Rodríguez Aquino ingresó al Centro Preventivo para Hombres de Jalapa el 28 de mayo del 2026, señalado por el delito de hurto agravado.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.