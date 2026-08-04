Presupuesto para seguridad y justicia aumentaría a Q20 mil millones en el 2027

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) proyecta para el 2027 una asignación presupuestaria de Q20 mil 100 millones dentro del presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el próximo año, la cual estaría destinada al orden público y seguridad ciudadana, según dio a conocer Walter Figueroa, viceministro de Administración Financiera.

Los datos fueron dados a conocer por el funcionario durante el foro “Presupuesto de Seguridad y Justicia para el año 2027”, que forma parte de las actividades que lleva a cabo la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), previo al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), que se realizará en octubre.

Según explicó Figueroa, estos Q20 mil 100 millones son la suma de la totalidad de los anteproyectos de presupuesto que han sido presentados por los ministerios y entidades encargadas de la seguridad en el país, así como del sector justicia, lo que representaría un incremento significativo para el orden público y la seguridad ciudadana, ya que durante el 2025 el monto destinado fue de Q18 mil 602 millones.

Para el próximo año se proyecta una asignación de Q7 mil 625 millones para servicios de policía y seguridad ciudadana, a cargo del Ministerio de Gobernación, que equivalen al 37.9%. Para la administración de justicia se proyectan fondos por Q8 mil 997 millones, equivalentes al 44.8%. El resto de los Q20 mil 100 millones se distribuye en otros rubros, como defensoría penal y de derechos humanos, administración de asuntos penitenciarios, investigación y desarrollo relacionados con el orden público y la seguridad ciudadana.

En su presentación, el viceministro destacó que, por parte del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa, para el próximo año se proyectan fondos para funcionamiento y compra de armamento y equipo para la cárcel de Izabal, que está en construcción, así como para el sistema penitenciario.

Por parte de la cartera de Gobernación se proyectan Q90 millones para el funcionamiento de la cárcel de Izabal y Q116 millones para el funcionamiento de la cárcel de Masagua, esta última aún en fase de licitación. También se destinan Q266.5 millones para el remozamiento de infraestructura penitenciaria.

Mientras que el Ministerio de la Defensa destina un total de Q280 millones para equipamiento y tecnología de la cárcel de máxima seguridad de Morales, Izabal, y Q24.3 millones para la compra de armamento y equipo táctico, también para dicha cárcel.

Presupuesto insuficiente

En el evento también estuvo presente la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Claudia Paredes, quien hizo una presentación sobre el presupuesto de la institución para el próximo año. Según indicó, se solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas un presupuesto de Q6 mil 500 millones para el 2027. No obstante, la cartera de Finanzas les notificó que para el próximo año el techo presupuestario asignado sería de Q4 mil 359 millones.

Según la presidenta del OJ, este techo presupuestario, que les ha sido notificado, sería insuficiente para atender las necesidades que tiene el país para la impartición de justicia, ya que el pago de servicios personales y otros rubros abarca más del 90% del presupuesto de más de Q4 mil millones con el que cuentan en el presente año.

“Los servicios personales, las transferencias corrientes y las asignaciones globales suman Q3 mil 995 millones con el cual se absorbe un 91.7% del techo. O sea, se están dando cuenta lo alto que es”, afirmó.

Paredes también explicó que con la aprobación del presupuesto de Q6 mil 500 millones se garantizaría y sustentaría la independencia económica para que el OJ pueda cumplir con los mandatos legales establecidos en la ley.

Además, indicó que con dicho presupuesto se podría llevar a cabo la apertura de varios juzgados y salas en el país, ya que, según las estimaciones, se requieren Q1.8 millones para la creación de un juzgado de paz, Q2.5 millones para un juzgado de primera instancia, Q3.2 millones para un tribunal de sentencia y Q4 millones para la creación de una sala, lo que sería imposible llevar a cabo con el techo de Q4 mil 359 millones que les ha sido notificado.

Comisión de Finanzas realizará el análisis

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, afirmó que durante este mes continuará, por parte del Ministerio de Finanzas, el análisis de los anteproyectos de presupuesto enviados por cada cartera y que se espera que, a más tardar el 2 de septiembre, sea entregado al Congreso el proyecto del presupuesto 2027, que se calcula en Q181 mil 563 millones.

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la comisión de Finanzas del Congreso, quien también participó en el foro, indicó que se realizarán los análisis respectivos en la sala de trabajo a su cargo para determinar los montos que serán asignados a cada rubro, ya que la seguridad y la justicia son asuntos importantes para el país.

“La comisión de Finanzas y el Congreso han hecho un trabajo importante en reconocer la asignación al sector justicia. En el presupuesto del año 2025 se reducía el presupuesto del OJ en Q500 millones y fue a nivel de la comisión de Finanzas que se recuperó esa asignación. Y en el 2026 se reducía en Q300 millones y también se recuperó esa asignación. Hemos mantenido una línea coherente de fortalecer a las instituciones del sector justicia de manera integral”, afirmó el congresista.