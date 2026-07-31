Organismo Judicial responde a la acción contra jueza cuya vivienda fue incendiada en Nebaj, Quiché

El Organismo Judicial (OJ), en un comunicado difundido este viernes 31 de julio, indicó que “reafirma su respaldo a la independencia judicial y expresa su solidaridad con la jueza de Primera Instancia Ada Madaí López Morales, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Santa María Nebaj, departamento de Quiché”.

Este pronunciamiento lo efectuó el OJ luego de que una turba incendiara la vivienda de la juzgadora la noche del jueves 30 de julio, tras haber autorizado una orden de desalojo contra una mujer de la tercera edad de una vivienda.

En su comunicado, el OJ afirmó que “expresa su enérgico rechazo ante los hechos de intimidación y violencia registrados”.

Agregó que toda acción que pretenda coaccionar, intimidar o amenazar a quienes ejercen la función jurisdiccional constituye una afectación a la independencia judicial, al Estado de Derecho y al acceso efectivo a la justicia, “principios fundamentales que el Organismo Judicial tiene el deber de resguardar”.

Remarcó que, desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades judiciales han mantenido comunicación permanente con la jueza Ada Madaí López Morales, brindándole el acompañamiento institucional correspondiente y coordinando las acciones necesarias para salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de sus funciones dentro del marco de la ley.

Asimismo, ha dado seguimiento constante a la situación, en coordinación con las instancias competentes.

Añadió que “reconoce el profesionalismo, la valentía y el compromiso de la jueza con la administración de justicia, y reitera que ningún acto de presión o violencia debe interferir en el ejercicio independiente e imparcial de la función jurisdiccional”.

El OJ hizo un llamado a la población para que toda inconformidad sea canalizada a través de los mecanismos legales e institucionales establecidos, privilegiando el diálogo, el respeto y la convivencia pacífica.

“Las juezas y jueces ejercen una función pública conferida por la Constitución Política de la República y las leyes del país, actuando con independencia y sometidos únicamente al ordenamiento jurídico”, según el OJ.

Agregó que mantiene el compromiso de respaldar a las juezas y jueces, así como de velar por las condiciones necesarias para “el ejercicio libre, seguro e independiente de la función jurisdiccional, en beneficio de la justicia y de la sociedad guatemalteca”.

En Nebaj, los incidentes se desataron cuando las autoridades ejecutaron la orden de desalojo de una anciana y su familia de una vivienda en la comunidad Xecoxol.

El desalojo fue solicitado por el hijo de la mujer, por lo que todas sus pertenencias fueron sacadas a la calle. Al oponerse, la mujer habría resultado lesionada, lo que provocó el repudio de pobladores que, como represalia, incendiaron la vivienda de la jueza que ordenó el desalojo.

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