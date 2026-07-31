Turba quema casa de jueza que ordenó desalojo de una mujer de la tercera edad en Nebaj, Quiché

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Turba quema casa de jueza que ordenó desalojo de una mujer de la tercera edad en Nebaj, Quiché

Desalojo de adulta mayor provoca reacción en Nebaj; pobladores queman la casa de la jueza que lo ordenó.

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DESALOJO DE ANCIANA EN NEBAJ, QUICHÉ

Momento en que mujer de la tercera edad es desalojada de su vivienda en Nebaj, Quiché. (Foto Prensa Libre: captura de video)

El desalojo de una mujer de la tercera edad de su vivienda en Nebaj, Quiché, provocó la indignación de vecinos, quienes, enardecidos, llegaron a la casa de la jueza que había emitido la orden e incendiaron el inmueble.

Todo empezó el jueves 30 de julio, cuando las autoridades ejecutaron la orden de desalojo de la anciana y su familia de una vivienda en la comunidad Xecoxol, Nebaj, Quiché.

Según se informó, el desalojo fue solicitado por el hijo de la mujer, por lo que todas sus pertenencias fueron sacadas a la calle. Al oponerse, la mujer habría resultado lesionada, lo que provocó el repudio de pobladores.

Ante lo sucedido, un grupo de vecinos enardecidos llegó a la casa de la jueza, quien momentos antes había abandonado la vivienda, y le prendió fuego.

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Los bomberos llegaron al lugar, pero la turba, en un principio, no les permitió el paso. Al final ingresaron; sin embargo, el fuego ya había avanzado en la vivienda de la jueza señalada de haber ordenado el desalojo.

El abogado defensor de la afectada indicó que «la historia es larga» porque quien pidió el desalojo es hijo de la señora.

En las imágenes se observa cuando dos agentes de la PNC toman de los brazos a la mujer y la sacan del inmueble.

La situación continuó dilucidándose en un juzgado de Nebaj, adonde llegaron cientos de vecinos para exigir justicia en favor de la anciana. Una pobladora afirmó que es la sétima vez que se registra el desalojo, pero «la abuela ha resistido».

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¿Qué informó la PNC?

Tras el desalojo en Nebaj, la PNC emitió un comunicado sobre lo sucedido.

«En atención a los hechos ocurridos durante la diligencia de lanzamiento judicial realizada en Nebaj, Quiché, la Policía Nacional Civil informa que el procedimiento se desarrolló con la participación y acompañamiento de las instituciones competentes», según la PNC.

Agregó: «En el lugar del lanzamiento judicial se hizo presente un notificador y ejecutor, acompañado de una intérprete del Juzgado de Primera Instancia Civil de Nebaj, delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, delegados de la Procuraduría General de la Nación, incluida una trabajadora social, y la Inspectoría General de la PNC, incluso con la presencia de paramédicos de un cuerpo de bomberos».

Afirmó: «Pese a la presencia de las demás instituciones, la Policía Nacional Civil ya realiza verificaciones internas sobre las actuaciones policiales durante la diligencia».

Añadió: «La Policía Nacional Civil reafirma su compromiso de garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, velando por el orden público, la seguridad y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas».

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Héctor Cordero

Corresponsal de Prensa Libre y de Guatevisión con 16 años de experiencia. Reconocido por varias organizaciones civiles y de prensa. Premiado por el Instituto de las Americas en San Diego, Estados Unidos.

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