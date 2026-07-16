Muere hombre que habría provocado incendio en vivienda de donde sería desalojado en Mixco

Un hombre que sufrió quemaduras en el 100% del cuerpo falleció este jueves 16 de julio luego de ser rescatado de una vivienda que se incendió en el residencial Las Dalias, zona 3 de Mixco, donde presuntamente sería desalojado.

Según la información proporcionada por el Hospital Roosevelt, el paciente ingresó a la emergencia de adultos con quemaduras extensas en todo el cuerpo y posteriormente falleció.

De acuerdo con el centro asistencial, la víctima no ha sido identificada.

El incendio ocurrió en la 12 calle 2-56 del referido residencial, donde una vivienda de dos niveles quedó destruida por las llamas.

De manera preliminar, se conoció que un ciudadano extranjero, quien presuntamente sería desalojado del inmueble, habría provocado el incendio cuando aún permanecía en el interior de la casa. Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) no ha confirmado esa versión ni ha brindado detalles sobre el operativo.

Los Bomberos Voluntarios y el Cuerpo de Bomberos Municipales acudieron al lugar para controlar el fuego.

Los Bomberos Voluntarios informaron que, al llegar, encontraron la vivienda envuelta en llamas y rescataron a un hombre de aproximadamente 40 años, cuya identidad no fue revelada. Medios locales indicaron que se trataría de un ciudadano coreano, pero esa información tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

Videos difundidos en redes sociales y por medios locales muestran a una persona en el segundo nivel de la vivienda que posteriormente se lanza al exterior. De acuerdo con esas publicaciones, presentaba quemaduras en el cuerpo.

Los socorristas indicaron que una de las principales dificultades fue evitar que el incendio se propagara hacia las viviendas vecinas debido a la cercanía entre los inmuebles.

Los Bomberos Municipales informaron que movilizó tres máquinas contra incendios para combatir el fuego. Los rescatistas utilizaron varios tramos de manguera para controlar las llamas y evitar que el siniestro afectara otras viviendas del sector.

Los Bomberos Voluntarios añadieron que, cuando las primeras unidades llegaron al lugar, agentes de la PNC ya participaban en un operativo relacionado con el supuesto desalojo del inmueble. No obstante, la institución aún no ha proporcionado información oficial sobre ese procedimiento ni sobre las causas del incendio, por lo que corresponderá a las autoridades determinar cómo se originó el fuego.

🚨INCENDIO ESTRUCTURAL🚨



📍Cond. Jardín de las Dalias, zona 3 de Mixco.#2cia #22cia #100cia #10cia #49cia #EstacionCentral sofocan en su totalidad las llamas que consumían una casa utilizando 6 camiones contra incendió 1 persona con serias quemaduras es trasladada.#75añosCVB pic.twitter.com/AA2CulYKns — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 16, 2026

🚨INCENDIO ESTRUCTURAL



📍Cond. Jardín de las Dalias, zona 3 de Mixco#2cia #22cia #100cia #10cia #49cia #EstacionCentral sofocan en su totalidad las llamas que consumían una casa utilizando 6 camiones contra incendió 1 persona con serias quemaduras es trasladada.#75añosCVB pic.twitter.com/wRvgjzo5ws — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 16, 2026

Para extinguir el incendio fue necesario utilizar aproximadamente 2,500 galones de agua. Posteriormente, los elementos del casco rojo efectuaron labores de liquidación y enfriamiento para eliminar puntos calientes y prevenir una posible reinicio del fuego. pic.twitter.com/JSrUJSkwwR — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 16, 2026

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