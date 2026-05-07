CSJ denuncia amenazas contra la magistrada Claudia Paredes y exige protección inmediata

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) denunció este jueves 7 de mayo amenazas, actos de intimidación y presiones contra la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, y pidió la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad.

Por medio de un comunicado, el pleno de magistrados expresó “profunda preocupación” y rechazó las acciones dirigidas contra la funcionaria, al considerar que representan una amenaza contra la independencia judicial y el orden democrático.

“La búsqueda o difusión de información personal sobre la familia, hijos y residencia de cualquier funcionario público constituye un acto inaceptable”, afirmó la CSJ en el pronunciamiento.

El pleno también manifestó respaldo “firme e incondicional” a la gestión de Paredes Castañeda y avaló el trabajo desarrollado por la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público, proceso que ella presidió.

En el comunicado se hizo constar el voto razonado en contra del magistrado vocal quinto, Estuardo Adolfo Cárdenas, quien expresó desacuerdo con la publicación del pronunciamiento y argumentó que quienes ejercen cargos públicos deben estar conscientes de que recibirán ofensas.

Sin embargo, la mayoría de magistrados rechazó esa postura y sostuvo que ningún funcionario está obligado a tolerar hostigamiento ni invasiones a la vida privada y familiar.

La CSJ demandó a las entidades estatales una respuesta “urgente, efectiva y coordinada” para proteger a la presidenta del OJ.

CC también denunció amenazas

El pronunciamiento de la CSJ se produjo después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) informara sobre amenazas y agresiones contra algunos de sus magistrados.

La CC indicó en un comunicado que durante los últimos días se registraron intimidaciones contra la presidenta del tribunal, Gladys Annabella Morfín Mansilla, y otros integrantes de la magistratura constitucional.

“Se rechazan enérgicamente todas las acciones que pretendan atentar contra los principios que aseguran el ejercicio libre e independiente de la función jurisdiccional”, señaló la CC.

El tribunal también hizo un llamado a mantener el respeto, la legalidad y el diálogo democrático.

La actual magistratura de la CC asumió funciones la madrugada del 14 de abril, en medio de acciones legales relacionadas con la elección de uno de sus integrantes.

En ninguno de los comunicados se detalla el tipo de amenazas denunciadas.

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