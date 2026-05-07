Magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, se pronuncia luego de denuncia de amenazas contra togados

Luego de la denuncia pública efectuada por la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre amenazas y agresiones contra la presidenta y magistrados de la alta corte, Prensa Libre y Guatevisión buscaron la postura de los togados.

Sin embargo, los magistrados no respondieron a los requerimientos y únicamente se pronunció Roberto Molina Barreto, luego de una sesión celebrada este jueves 7 de mayo.

En la publicación de la CC se indica que en los últimos días se han registrado “diversas amenazas y agresiones contra la magistrada presidenta de ese Tribunal y otros magistrados de esa Corte”.

“Se rechazan enérgicamente todas las acciones que pretendan atentar contra los principios que aseguran el ejercicio libre e independiente de la función jurisdiccional, y se hace un llamado a la ciudadanía y a los actores públicos y privados para conducirse dentro de un marco de respeto, legalidad y diálogo democrático, repudiando cualquier forma de violencia o intimidación”, detalló la CC.

Al ser consultado, el magistrado Roberto Molina Barreto dijo que algunos de sus colegas han sido víctimas de acoso mediático e intimidaciones.

Añadió que la presidenta de la CC, Gladys Annabella Morfín Mansilla, “es quien tiene detalles más específicos sobre la situación, ya que fue ella quien emitió el comunicado”.

Molina Barreto relató que una de las magistradas presentó un video de un vehículo con fotografías de los magistrados de la CC y un mensaje “agresivo”, situación que llevó a considerar la contratación de una empresa para efectuar un análisis de riesgo.

Además, el magistrado aseguró que no ha modificado sus medidas de seguridad personal y que no ha recibido amenazas directas de esa magnitud.

También indicó que la magistrada Dina Ochoa había anunciado su intención de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, aunque dijo no tener confirmación de que ya se hubiera efectuado.

Respecto de la sesión celebrada este 7 de mayo por los magistrados de la CC, Molina Barreto indicó que los medios de comunicación suelen enfocar su atención en temas políticos; sin embargo, argumentó que la mayoría de los casos tratados son de naturaleza civil y relacionados con conflictos entre particulares.

Finalmente, Molina Barreto aclaró que durante el pleno de este día no se discutieron temas relacionados con la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ni con la Comisión de Postulación para elegir al fiscal general del Ministerio Público.