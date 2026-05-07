PNC efectúa análisis de riesgo para brindar seguridad a magistrados de la CC tras de denuncia de amenazas

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, se refirió este jueves 7 de mayo al comunicado de la Corte de Constitucionalidad (CC), en el que denuncia amenazas y agresiones contra magistrados.

El funcionario afirmó que, tras conocer esas amenazas, fue nombrado un equipo de análisis de riesgo de la División de Protección de Personalidades de la PNC para dar seguimiento al caso, verificar la información y, de confirmarse, asignar al personal idóneo para brindar seguridad a los funcionarios.

Además, Boteo indicó que efectúan un análisis de riesgo para verificar la información con cada uno de los togados y determinar si es necesario brindarles seguridad.

Qué denunció la CC

La CC informó: “Durante los últimos días, se ha advertido con profunda preocupación el hecho de que se han realizado diversas amenazas y agresiones contra la magistrada presidente de este Tribunal y otros magistrados de esta Corte”.

También rechazó enérgicamente todas las acciones que pretendan atentar contra los principios que garantizan el ejercicio libre e independiente de la función jurisdiccional.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores públicos y privados para conducirse dentro de un marco de respeto, legalidad y diálogo democrático, y repudió cualquier forma de violencia o intimidación.

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Gladys Annabella Morfín Mansilla es la actual presidenta de la CC. Los otros magistrados titulares son Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar.

Los magistrados suplentes son María Magdalena Jocholá Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñónez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay.

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