Definen el 15 de agosto como fecha para iniciar construcción de cárcel de máxima seguridad El Triunfo

El Ministerio de la Defensa Nacional prevé que el próximo 15 de agosto comience oficialmente la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Izabal, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) avalara la continuidad del proyecto.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, explicó que durante julio fueron programados Q9 millones para iniciar los trabajos de movimiento de tierra necesarios para la construcción del centro penitenciario.

“Ya autorizaron la cuota financiera. Estamos haciendo las compras necesarias de combustibles, lubricantes, para poder dar ese primer paso: el movimiento de tierras en lo que va a ser la cárcel de máxima seguridad de El Triunfo”, señaló Sáenz.

El funcionario indicó que aún no se ha definido cuánto tiempo tomarán los trabajos de terraplenes y preparación de las plataformas, por lo que todavía no puede establecerse con precisión cuándo comenzará el cronograma de un año previsto para la construcción de la cárcel.

Sin embargo, estimó que, a más tardar, el 15 de agosto podría marcar el “día uno” de la construcción.

Respecto de la decisión de mantener bajo reserva la información relacionada con los planos del proyecto, Sáenz argumentó que la medida responde a que el sistema penitenciario es considerado infraestructura crítica y, por lo tanto, un asunto vinculado con la seguridad nacional.

El ministro defendió la reserva de los documentos y explicó que, de no clasificarse esa información, cualquier persona podría solicitar los planos mediante la Ley de Acceso a la Información Pública.

“Imagínese que viene un ciudadano, pide esa información y pide los planos de la cárcel”, ejemplificó Sáenz al señalar que esa información podría llegar eventualmente a manos de personas vinculadas con privados de libertad de alta peligrosidad.

El funcionario añadió que incluso los ingenieros que participaron en la elaboración de los planos firmaron declaraciones de confidencialidad para garantizar que la información permanezca reservada.

La construcción de la cárcel de máxima seguridad en El Triunfo es uno de los proyectos impulsados por el Gobierno para fortalecer la infraestructura penitenciaria y reforzar el control sobre los privados de libertad considerados de alta peligrosidad.

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