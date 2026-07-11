Mingob crea Bono de Bienestar Policial, el cual otorgará mensualmente a los agentes de la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) anunció que, por autorización del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, fue creadó y aprobado el "Bono de Bienestar Policial", encaminado a beneficiar a los agentes que forman parte de la institución en sus diferentes unidades.

Según informó la PNC, dicho bono es un "incentivo económico directo que busca asegurar la estabilidad de las familias de los agentes", lo que tendrá un impacto positivo en su calidad de vida, según explicaron.

Además, constituye un incentivo para los agentes con relación al trabajo que diariamente realizan en las calles para brindar seguridad y protección a los ciudadanos, según la información oficial.

La Policía Nacional Civil también anunció que, como parte de los incentivos para que más jóvenes formen parte de las filas de la institución, el Ministerio de Gobernación autorizó la reactivación e incremento del aporte económico para los aspirantes a agentes de la PNC durante el período de formación en la academia de la institución.

"Esta medida garantiza que los futuros policías cuenten con las condiciones dignas necesarias para concentrarse plenamente en su preparación técnica, táctica y en derechos humanos", informó.

En este sentido, el titular de la cartera de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que la seguridad democrática del país comienza por valorar al talento humano.

"Cuidar a quienes nos cuidan es una prioridad del Estado. Con estas acciones no solo cumplimos una promesa de gestión, sino que invertimos en forma transparente en una policía más motivada, profesional y comprometida con el pueblo de Guatemala", afirmó el funcionario.

¿A cuánto asciende el bono?

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Régimen Salarial de la Policía Nacional Civil, donde se estipula la creación del Bono de Bienestar Policial, este ascenderá a Q1 mil 200 mensuales para todos los agentes que laboran en jornada completa, mientras que en los demás casos se harán los ajustes correspondientes.

Dicho bono sustituye el servicio de alimentación, que beneficiaba solamente al 24% de los elementos que integran la fuerza policial. Con ello se asegura que el 100% de los agentes, en todo el país, puedan contar con las mismas condiciones, tanto salariales como operativas.

En cuanto al incentivo para los estudiantes de la Academia de la PNC, también ascenderá a Q1 mil 200 mensuales y será aplicado para la nueva promoción que está siendo capacitada y entrenada en la institución, así como para las futuras promociones de agentes.

Con ello se busca mejorar las condiciones salariales y también las de capacitación y entrenamiento de los agentes de la institución, con el objetivo de dignificar su trabajo encaminado al bienestar y la seguridad de la ciudadanía, indicó el Ministerio de Gobernación.