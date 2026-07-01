Gobernación denunciará ante el MP a alcaldías que mantengan uniformes similares a los de la PNC

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, advirtió este martes que las municipalidades que mantengan uniformes e insignias similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC) serán denunciadas ante el Ministerio Público (MP) para que se solicite el retiro de inmunidad de los alcaldes que incumplan con la ley.

El funcionario afirmó que las policías municipales no pueden utilizar uniformes ni distintivos propios de la PNC, debido a que la ley reserva esos emblemas para esa institución.

Añadió que el Ministerio de Gobernación aún analiza cuáles municipalidades no atendieron el oficio enviado en febrero pasado y que, con base en ese resultado, decidirá contra cuáles presentará las acciones legales.

"Quien se resista, quien quiera de alguna manera enfrentar a la autoridad o violar la ley al no hacer el cambio de los distintivos y de los uniformes de la Policía Municipal de Tránsito, a lo que se enfrentará será a una denuncia en el Ministerio Público y a una solicitud de levantamiento de antejuicio. Porque estas no son cosas que me las he inventado yo. No son cosas que yo las estoy diciendo porque a mí se me ha antojado, una buena mañana, que la Policía Municipal de Tránsito tiene que usar otra clase de uniformes", comentó luego del acto protocolario de graduación de 301 nuevos guardias del Sistema Penitenciario.

Villeda insistió en que la prohibición está establecida en la legislación y que ninguna autoridad municipal puede apartarse de esa disposición.

"Esto está prohibido por la ley. Y ningún servidor público puede actuar de espaldas a la ley. Nadie puede, de alguna manera, justificar el hecho de romper la legalidad. Y lo que estamos diciéndoles a los distintos alcaldes municipales es: si usted tiene una Policía Municipal de Tránsito que tiene insignias o uniformes parecidos a los que usa la Policía Nacional Civil, cambie ese uniforme. Ellos no pueden utilizar ese uniforme", afirmó.

El ministro recordó que la Dirección General de la PNC remitió un oficio a las 340 municipalidades durante febrero para solicitar que revisaran los uniformes, insignias y emblemas utilizados por sus policías municipales.

"Todavía estamos en ese análisis. Estamos viendo también cuántas municipalidades han cumplido, porque obviamente muchas han cumplido. También tenemos que hacer el análisis de quienes no han cumplido y, dependiendo de eso, ya vamos a tomar la decisión de plantear las denuncias respectivas", explicó.

Oficio enviado en febrero

Los documentos a los que tuvo acceso Prensa Libre señalan que, el 4 de febrero, la Dirección General de la PNC envió un oficio a las 340 municipalidades del país para solicitar la revisión de los uniformes, insignias y emblemas utilizados por las policías municipales, con el propósito de evitar que se confundan con los de la institución policial.

En ese oficio, la Dirección General de la PNC señala que la medida responde a lo establecido en el Decreto 35-2024, Ley de la Policía Nacional Civil, que establece que el uniforme, los distintivos, las insignias y demás símbolos institucionales son de uso exclusivo de esa institución.

Agentes de la Policía Municipal de Ocós utilizan uniformes e insignias similares a los de la Policía Nacional Civil (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Agentes de la Policía Municipal de Ayutla utilizan uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil durante la presentación de nuevo armamento entregado por la municipalidad en febrero de 2024, luego de la extradición de Juan José Morales Cifuentes a EE. UU. por un caso de narcotráfico.