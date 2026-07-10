Falta de experiencia y deficiencias técnicas dejan sin adjudicación el Hospital de la PNC

El concurso para el diseño y construcción del Hospital General de la Policía Nacional Civil (PNC), proyectado en Los Cipresales, zona 6 de Guatemala, concluyó sin adjudicación luego de que la Junta de Licitación rechazara la única oferta que cumplió los requisitos para pasar a la fase de evaluación.

La resolución, contenida en el Acta 208-2026, establece que la propuesta presentada por Fernanda Quitze Molina Rodríguez y/o Construcciones Molina fue rechazada porque no presentó satisfactoriamente las aclaraciones solicitadas por la Junta durante la revisión técnica y legal del expediente.

El proyecto contempla la construcción de un hospital con 150 camas para atender a agentes de la PNC y sus familias. Según las proyecciones de la Policía Nacional Civil, el centro asistencial beneficiaría a unas 250 mil personas.

Tres ofertas, una evaluación

El 23 de junio se recibieron tres ofertas para ejecutar el proyecto. Sin embargo, durante la recepción y apertura de ofertas únicamente fue aceptada la presentada por Fernanda Quitze Molina Rodríguez y/o Construcciones Molina, al cumplir los requisitos para pasar a la fase de evaluación. Las otras dos propuestas no avanzaron en el proceso.

La oferta de Construcciones Molina ascendía a Q380 millones 410 mil, de los cuales Q6 millones correspondían a la fase de preinversión y Q374.41 millones a la construcción del hospital.

El 1 de julio, la Junta de Licitación requirió a la empresa ampliar y aclarar aspectos de su oferta antes de emitir la calificación definitiva.

Las otras dos propuestas fueron presentadas por Eddie Erly Danniery Portillo Lima, quien ofertó Q268 millones 425 mil 580, y por Luis Fernando Taracena Gil y Copropiedad, con una propuesta de Q525 millones. Ninguna de las dos avanzó a la fase de evaluación.

Las aclaraciones solicitadas

En el oficio enviado el 1 de julio, la Junta de Licitación requirió a la empresa ampliar el perfil de la compañía y adjuntar fotografías de sus instalaciones, así como de los proyectos ejecutados y de aquellos que se encontraban en ejecución.

Además, solicitó presentar nuevamente la solvencia de faltas de Trabajo y Previsión Social, acreditar experiencia en la construcción de hospitales o proyectos similares con un área mínima de 15,000 metros cuadrados y 150 camas, ampliar el plan de trabajo, actualizar la documentación del equipo profesional y respaldar la capacidad administrativa, técnica y financiera de la empresa. La documentación debía entregarse el 2 de julio en la Subdirección General de Salud Policial.

Las razones del rechazo

En el acta se señala que la empresa "no haber presentado satisfactoriamente las aclaraciones solicitadas de requisitos no fundamentales", por lo que rechazó la oferta.

Entre los incumplimientos, la Junta determinó que "la solvencia presentada como parte de las aclaraciones no pudo ser validada en cuanto a su autenticidad conforme a lectura del código QR".

Respecto de la experiencia requerida, indicó que la compañía no presentó la documentación que acreditara experiencia en proyectos de construcción de hospitales o proyectos similares con un área mínima de 15,000 metros cuadrados de construcción y 150 camas.

"Al no acreditar la experiencia requerida en al menos un proyecto, la oferta debe ser rechazada, de conformidad con lo establecido en los Documentos de Licitación Pública", detalla el documento.

Sobre el equipo profesional propuesto, la resolución también indica que no se acredita el cumplimiento de la experiencia y especialidad exigidas para los perfiles profesionales establecidos.

Además, la Junta estableció que "el oferente acredita únicamente diez (10) años de experiencia", cuando las bases exigían más de quince años en proyectos de construcción similares.

Comparte dirección con otras empresas

Según el portal de Guatecompras, la empresa Construcciones Molina tiene registrada como dirección comercial la oficina 209 del inmueble ubicado en el bulevar Rafael Landívar 10-05, zona 16 de Guatemala.

En esa misma dirección también aparecen inscritas otras tres razones comerciales: Taller y Lubricantes CM Motores, Multiequipos Rodríguez y Molimedic.

Asimismo, la empresa registra en Guatecompras especialidades relacionadas con construcción de edificios, carreteras, puentes, sistemas de agua y drenaje, instalaciones eléctricas, fabricación de estructuras metálicas, alquiler de maquinaria, venta de materiales de construcción, paisajismo y otros servicios vinculados con la ingeniería y la construcción.

El proyecto del Hospital General de la PNC contempla áreas de consulta externa, emergencia, hospitalización, cuidados intensivos, seis quirófanos, laboratorio, banco de sangre, farmacia y morgue. (Foto Prensa Libre: Guatecompras)

Un proyecto de hasta Q555 millones

El Hospital General de la PNC se proyecta construir en el terreno que actualmente ocupa el Fondo Documental del Antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional, en Los Cipresales, zona 6 de Guatemala.

Según las especificaciones técnicas, contará con 150 camas, consulta externa, emergencia, hospitalización, cuidados intensivos para adultos y neonatos, seis quirófanos, laboratorio clínico, banco de sangre, farmacia, morgue y áreas administrativas.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó previamente a Prensa Libre que el proyecto comenzaría con una asignación de Q32 millones para la fase de preinversión.

Posteriormente, autoridades de la PNC indicaron durante una citación con el diputado José Chic que el costo total de la obra, incluida la construcción y el equipamiento, podría ascender a aproximadamente Q555 millones.