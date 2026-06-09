Millonaria inversión: este sería el costo del proyecto para construir y equipar el hospital de la PNC para agentes y sus familias

El Hospital General de la Policía Nacional Civil (PNC), proyectado para ampliar la atención médica de agentes y sus familias, tendría un costo aproximado de Q555 millones, según informaron autoridades policiales durante una citación con el diputado José Chic.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó el pasado 4 de junio que la obra tendría un costo de Q32 millones y que se encontraba en fase de preinversión.

El Departamento de Comunicación Social de la PNC explicó que esos Q32 millones corresponden al primer desembolso contemplado para el proyecto y que está incluido en el presupuesto. Sin embargo, el costo total de la obra, incluida la construcción y el equipamiento, ascendería a Q555 millones.

Durante la citación, autoridades de la PNC explicaron que el 27 de mayo se efectuó la visita técnica al terreno donde se construirá el centro asistencial.

"Fue la visita técnica al polígono donde se va a construir el Hospital General de la Policía y ahorita lo que estamos pendientes es que el 22 de junio se puedan recibir ya las ofertas. A la visita técnica llegaron seis empresas ya interesadas en el proyecto", indicaron las autoridades de la PNC durante la citación.

Añadieron que la fase de preinversión contempla una inversión de Q6 millones y que la adjudicación está prevista para finales de septiembre.

Explicaron que la adjudicación se tiene planificada aproximadamente para el 30 de septiembre del 2026.

Según las autoridades policiales, aunque en la Ley de Ingresos y Egresos se incluyó una asignación para el proyecto, aún existen limitaciones relacionadas con las fuentes de financiamiento.

"Lo que pasa es que se habla de Q30 millones que quedaron dentro de la Ley de Ingresos y Egresos, pero el inconveniente es que dentro de la ley no especificaron las fuentes de financiamiento y el Ministerio de Finanzas siempre ha indicado que debe salir del presupuesto general asignado al Ministerio de Gobernación", afirmaron.

Indicaron que para este año únicamente está prevista la ejecución de los recursos destinados a la preinversión.

"Incluso dentro del Plan Anual de Compras, en un apartado multianual, ya quedamos en la proyección de lo mismo que se quedó dentro de la ley, que cada año se van a estar ajustando las economías", agregaron.

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Durante una citación legislativa, autoridades de la PNC exponen al diputado José Chic los avances y la planificación del Hospital General de la Policía. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Respecto del costo total estimado del hospital, las autoridades de la PNC señalaron que los cálculos preliminares elevan considerablemente el monto anunciado inicialmente.

"Fíjense que se estaba viendo el total de costos y por metraje cuadrado tenemos aproximadamente un aproximado de Q555 millones", indicaron.

Según las especificaciones técnicas publicadas en Guatecompras, el hospital se construirá en Los Cipresales, zona 6 de la Ciudad de Guatemala, y tendrá capacidad para 150 camas.

Además, contará con consulta externa, emergencia, encamamiento, cuidados intensivos para adultos y neonatos, seis quirófanos, laboratorio clínico, banco de sangre, farmacia, morgue y áreas administrativas.

Según las proyecciones institucionales, el centro asistencial beneficiará a unas 250 mil personas.

"En total se tiene proyectado 250 mil personas que se benefician. Aparte de la gente policial también se benefician los padres y esposas", indicaron las autoridades durante la citación.

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El plano muestra la distribución preliminar del Hospital General de la PNC, que contará con áreas de consulta externa, emergencia, hospitalización, quirófanos y servicios especializados para atender a policías y sus familias. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Gobernación)





Proyecto anunciado en junio

El pasado 4 de junio, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que el Hospital General de la PNC tendría un costo de Q32 millones, además de los recursos para equiparlo.

En esa ocasión, Villeda indicó que el hospital no estaría destinado únicamente al personal policial.

"Este es un hospital que pretende darle servicio no solo a los policías, sino también a sus familias", afirmó entonces.

El funcionario agregó que el proyecto forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Gobernación para mejorar las condiciones de servicio del personal policial.