Más de 70 pistas clandestinas esperan autorización judicial para ser destruidas

Guatemala

Más de 70 pistas clandestinas esperan autorización judicial para ser destruidas

La falta de resoluciones judiciales mantiene pendientes varias acciones contra estructuras vinculadas con actividades ilícitas, según el Minsterio de la Defensa.

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Las autoridades han identificado más de 70 pistas clandestinas en Guatemala, cuya destrucción permanece pendiente de autorización judicial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de la Defensa ha identificado más de 70 pistas clandestinas utilizadas presuntamente para actividades ilícitas, cuya destrucción permanece pendiente debido a que aún no cuentan con autorización judicial.

El ministro de la Defensa, Henry Saénz, informó que las fuerzas de seguridad han ubicado estas estructuras en distintos puntos del país durante operaciones de vigilancia y control territorial; sin embargo, explicó que el proceso para inhabilitarlas depende de resoluciones emitidas por jueces.

"Tenemos ubicadas más de 70 pistas ilegales que no hemos podido judicializar y destruir", indicó el funcionario.

Según Saénz, la demora en el sistema de justicia ha impedido avanzar con mayor rapidez en la inhabilitación de estos espacios, que presuntamente son utilizados por organizaciones vinculadas al narcotráfico y otras actividades criminales.

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Las pistas clandestinas del narcotráfico

Las pistas han sido localizadas principalmente en Petén, el valle del Polochic y los humedales del litoral del Pacífico, zonas que históricamente han sido utilizadas por organizaciones criminales para el traslado de drogas por vía aérea, señaló el funcionario.

Según el ministro, los grupos dedicados al narcotráfico buscan áreas planas para habilitar pistas improvisadas y, en algunos casos, han derribado árboles dentro de la Reserva de la Biosfera Maya para adecuar espacios a las dimensiones requeridas por las aeronaves que utilizan.

Saénz indicó que la ubicación de estas pistas ha sido un proceso desarrollado durante años y ha requerido la combinación de distintas fuentes de información.

"A veces uno en el terreno está a la par de la pista y no puede verla. Hace falta una vista aérea para poder darse cuenta de cómo están las pistas", explicó.

Señaló que el Ejército ha logrado identificar estos puntos mediante sobrevuelos, el análisis de incidentes relacionados con aeronaves en territorio nacional y los reportes obtenidos por patrullas militares desplegadas de forma permanente en distintas regiones del país.

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El ministro añadió que las autoridades mantienen coordinación con las instituciones responsables de los procesos judiciales y esperan que en los próximos meses se agilicen los trámites para proceder con la destrucción de las pistas.

De acuerdo con Saénz, las capacidades de vigilancia han mejorado con la instalación de radares, la incorporación de tecnología y un mayor conocimiento del terreno, lo que ha permitido reducir significativamente los aterrizajes ilegales en el país.

“Del 15 de enero del 2024 a la fecha, únicamente se registra una traza aterrizada en una zona de adyacencia. Por tal razón, no pudimos atender ese aterrizaje debido al diferendo territorial que mantenemos con Belice”, comentó.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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