Proyecto de hospital para la PNC da primer paso con fase de preinversión

Guatemala

Proyecto de hospital para la PNC da primer paso con fase de preinversión

El Ministerio de Gobernación inició la fase de preinversión para construir el Hospital General de la PNC, un proyecto planificado desde el 2020 y que costará Q32 millones.

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PNC, OPERACIONES. Se acompa a varios agentes de la PNC durante una operacin en el Asentamiento Luz de Cristo y La Isla, zona 12 de Villa Nueva, donde se inspeccion varios inmuebles que han sido utilizados por pandillas para cometer actos delictivos como asesinatos y secuestros, como tambin, actos de iniciacin de los mismos pandilleros. Juan Diego Gonzlez. 060226

Agentes de la Policía Nacional Civil efectúan labores de seguridad y prevención. El Ministerio de Gobernación impulsa la construcción de un hospital para fortalecer la atención médica del personal policial y sus familiares. ((Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Gobernación empezó la fase de preinversión para construir el Hospital General de la Policía Nacional Civil (PNC), una obra que fue planificada hace seis años para ampliar la atención médica a los agentes, personal administrativo y sus familias.

El presupuesto de la obra fue aprobado hasta el 2025 y según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, las bases de licitación se encuentran en Guatecompras para contratar los estudios previos a la construcción del centro asistencial.

Agregó que la fase de preinversión tendrá un costo aproximado de Q6 millones y se prevé que concluya en seis meses. En total, el centro asistencial tendrá un costó de Q32 millones y adicionalmente se tendrá que incurrir en gastos para equiparlo.

Según las especificaciones técnicas, el hospital se construirá en Los Cipresales, zona 6 de la ciudad de Guatemala y tendrá la capacidad para 150 camas.

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Además, tendrá una consulta externa, emergencia, encamamiento, cuidados intensivos para adultos y neonatos, seis quirófanos, laboratorio clínico, banco de sangre, farmacia, morgue y áreas administrativas.

También incluirá especialidades como medicina interna, cirugía, traumatología, pediatría, ginecología, cardiología, odontología, fisioterapia, nutrición, psicología y psiquiatría.

Villeda indicó que el proyecto no estará destinado únicamente a los integrantes de la institución policial.

"Este es un hospital que pretende darle servicio no solo a los policías, sino también a sus familias", resaltó.

El funcionario agregó que la construcción forma parte de las acciones impulsadas por la cartera para mejorar las condiciones de servicio de los agentes.

"Es parte de todo este proceso de dignificación que estamos llevando a cabo para mejorar las condiciones en las que los policías prestan sus servicios, aparte de las mejoras en las comisarías y el bono de bienestar policial, que vino a sustituir el cierre de los comedores”, añadió.

El plano muestra la distribución preliminar del Hospital General de la PNC, que contará con áreas de consulta externa, emergencia, hospitalización, quirófanos y servicios especializados para atender a policías y sus familias. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Gobernación)

De acuerdo con los documentos del proyecto, durante la fase de preinversión deberán desarrollarse los estudios arquitectónicos, geológicos, geotécnicos y estructurales, además de los análisis de gestión de riesgos requeridos para una obra considerada esencial.

Villeda dijo que luego de los seis meses, se tiene contemplado iniciar con la obra, la cual esperan concluir antes de que finalice el gobierno de Bernado Arévalo.

"No tengo el dato específico de cuánto tiempo puede durar la construcción del hospital. Yo esperaría que antes de que finalice este período de gobierno, así podamos inaugurarlo o, por lo menos, dejar la obra lo suficientemente avanzada para que el siguiente gobierno proceda a su inauguración", manifestó Villeda.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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