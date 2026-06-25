Guatemala

Tres ofertas compiten por un contrato de hasta Q525 millones para construir el Hospital General de la PNC

El proyecto del Hospital General de la PNC, que incluirá 150 camas, consulta externa, emergencia y seis quirófanos, recibió tres ofertas para su construcción.

Según el proyecto, el Hospital General de la PNC beneficiará a unas 250 mil personas con servicios médicos especializados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Tres oferentes presentaron propuestas para diseñar y construir el Hospital General de la Policía Nacional Civil (PNC), proyecto impulsado por el Ministerio de Gobernación para ampliar la atención médica de los agentes y sus familias.

Las ofertas ser recibieron el 23 de junio y oscilan entre Q268.43 millones y Q525 millones, según el portal de Guatecompras.

La oferta de menor monto fue presentada por Eddie Erly Danniery Portillo Lima, quien propuso ejecutar el proyecto por Q268 millones 425 mil 580. De ese total, Q6 millones corresponden a la fase de preinversión y Q262.43 millones a la construcción del hospital.

La segunda propuesta fue presentada por Fernanda Quitze Molina Rodríguez, por Q380 millones 410 mil. La oferta destina Q6 millones para la fase de preinversión y Q374.41 millones para la construcción.

La propuesta económica más alta es de Luis Fernando Taracena Gil y Copropiedad, que ofertó Q525 millones. De ese monto, Q40 millones fueron destinados a la fase de preinversión y Q485 millones a la construcción. De acuerdo con el portal de Guatecompras, la Junta de Licitación está evaluando las propuestas.

Historial de los oferentes

El oferente que más contratos públicos ha obtenido es Eddie Erly Danniery Portillo Lima. Según Guatecompras, registra 230 adjudicaciones entre el 2020 y el 2026, por Q379.1 millones. Solo en el 2025 obtuvo 70 contratos por Q168.93 millones, mientras que en el 2026 suma 13 adjudicaciones por Q49.66 millones.

Por su parte, Fernanda Quitze Molina Rodríguez acumula 408 adjudicaciones por Q347.17 millones entre el 2020 y el 2026, la mayor cantidad de contratos entre los tres participantes.

Luis Fernando Taracena Gil y Copropiedad registra 95 adjudicaciones con entidades públicas desde el 2006, por un monto acumulado de Q141.75 millones.

Su contratación de mayor monto en un solo año corresponde al 2023, cuando obtuvo una adjudicación por Q37 millones. En el 2025 recibió siete contratos por Q22.32 millones y, durante el 2026, suma nueve adjudicaciones por Q1.87 millones.

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El Hospital General de la PNC será construido en Los Cipresales, zona 6 de Guatemala, en el terreno que actualmente ocupa el Fondo Documental del Antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional. (Foto Prensa Libre: Google Maps)

Hospital beneficiará a 250 mil personas

El proyecto contempla la construcción del Hospital General de la PNC en Los Cipresales, zona 6 de Guatemala. De acuerdo con los documentos publicados en Guatecompras, el centro asistencial estará ubicado en las instalaciones que actualmente ocupa el Fondo Documental del Antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN).

Las especificaciones técnicas detallan que el hospital tendrá 150 camas y contará con servicios de consulta externa, emergencia, hospitalización, cuidados intensivos para adultos y neonatos, seis quirófanos, laboratorio clínico, banco de sangre, farmacia, morgue y áreas administrativas.

Según las proyecciones de la policía, el hospital beneficiará a unas 250 mil personas, entre agentes de la PNC y sus familiares.

El Hospital General de la PNC contará con áreas de consulta externa, emergencia, hospitalización, cuidados intensivos, quirófanos, laboratorio, banco de sangre, farmacia, morgue y servicios administrativos, según el proyecto. (Foto Prensa Libre: Mingob)

Lo anunciado por la PNC y Mingob

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, dijo a Prensa Libre el 4 de junio que el proyecto iniciaría con una asignación de Q32 millones para la fase de preinversión, dinero contemplado en el presupuesto de la institución.

"Este es un hospital que pretende darle servicio no solo a los policías, sino también a sus familias", afirmó Villeda.

Cinco días después, el 9 de junio, las autoridades de la PNC explicaron durante una citación en el Congreso que los Q32 millones corresponden al primer desembolso presupuestario del proyecto y que el costo total de la obra, incluida la construcción y el equipamiento, podría ascender a aproximadamente Q555 millones.