Nuevo reglamento eleva el salario de los agentes de la PNC a Q8 mil 634 y crea bono mensual de alimentación

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) devengarán un salario de Q8 mil 634, como parte del nuevo Régimen Salarial aprobado por el Gobierno, que también incorpora un bono mensual de alimentación de Q1 mil 200 para todo el personal policial.

Las disposiciones forman parte del Reglamento del Régimen Salarial de la PNC, aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo 113-2026 y publicado en el Diario de Centro América. La normativa desarrolla lo establecido en la Ley de la Policía Nacional Civil (Decreto 35-2024) y regula la administración del sistema salarial conforme a la escala jerárquica de la institución.

Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), el salario aumentará de forma progresiva conforme el personal ascienda en la carrera policial y asuma mayores responsabilidades.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que el reglamento representa el reconocimiento al trabajo que desempeñan los policías y a la responsabilidad que asumen en el cumplimiento de sus funciones.

Bono para alimentación

El reglamento también crea el Bono de Bienestar Policial, un aporte económico destinado a cubrir gastos de alimentación durante la jornada laboral.

De acuerdo con el Mingob, el beneficio alcanzará al 100% del personal policial, según su jornada y situación administrativa. Para quienes laboran jornada completa, el bono será de Q1 mil 200 mensuales; en los demás casos se aplicarán los ajustes correspondientes.

La cartera explicó que este incentivo sustituye el servicio de alimentación que se prestaba en los comedores institucionales, el cual beneficiaba únicamente al 24% del estado de fuerza y dejaba fuera a agentes destacados en áreas alejadas o en condiciones operativas especiales.

Incrementan beca para policías alumnos

El Mingob también informó que aumentará a Q1 mil 200 mensuales la beca que reciben los policías alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil "Dr. Carlos Vinicio Gómez Ruiz".

Según Villeda, el incremento beneficiará a la promoción que está por egresar y quedará establecido como monto permanente para las futuras promociones.

El funcionario indicó que la medida busca fortalecer la formación del personal policial y mejorar las condiciones de quienes se preparan para incorporarse a la institución.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.