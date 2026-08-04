Operativo en Alta Verapaz deja cinco capturados y el decomiso de armas y granadas

Agentes de las Fuerzas Especiales de Policía y de la Policía Nacional Civil (PNC), de la Comisaría 51, capturaron a cinco hombres que portaban ilícitos en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.

Según información compartida por la PNC este martes 4 de agosto, los sospechosos portaban ilegalmente seis armas de fuego.

Además, llevaban granadas de distintos tipos, municiones y radiotransmisores portátiles.

Los capturados fueron identificados como Henry “N”, de 23 años; Denilson “N”, de 24; Ramón “N”, de 23; Denis “N”, de 19, y José “N”, de 20.

Las armas incautadas consisten en dos escopetas, un rifle, tres pistolas, cinco granadas aturdidoras (de sonido y destellos) y cinco granadas de gas lacrimógeno, según la PNC.

También incautaron 266 municiones para esas armas y cuatro radios portátiles.

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La PNC afirmó que las investigaciones continúan para establecer la procedencia del armamento y del resto del equipo incautado, así como determinar si este fue o sería utilizado para la comisión de hechos delictivos.

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