PNC abre investigación interna por desalojo de anciana que terminó con quema de casa de jueza

La Policía Nacional Civil (PNC) anunció este viernes 31 de julio que abrió una investigación interna para establecer si los agentes que participaron en el desalojo de una mujer de la tercera edad en la comunidad Xecoxol, Nebaj, Quiché, actuaron conforme a los protocolos institucionales.

La medida fue informada mediante un comunicado, luego de que se difundieran en redes sociales videos del procedimiento, los cuales generaron una ola de críticas contra la institución y derivaron en disturbios que culminaron con el incendio de la vivienda de la jueza que autorizó el desalojo.

La PNC aseguró que el operativo se efectuó en cumplimiento de una orden emitida por un órgano jurisdiccional competente y afirmó que la actuación policial “respondió exclusivamente al cumplimiento de una orden oficial emitida por el órgano judicial competente, conforme a los procedimientos y marcos legales vigentes”.

No obstante, la institución indicó que, por medio de la Inspectoría General (IG), inició una investigación de oficio para “auditar y evaluar minuciosamente cada uno de los procesos y acciones ejecutados por el personal operativo durante el procedimiento”.

Añadió que, si se detectan anomalías o incumplimientos de los protocolos de actuación policial, el caso será remitido a los tribunales disciplinarios o al Ministerio Público (MP), según corresponda.

Hechos

El conflicto ocurrió el jueves 30 de julio, cuando las autoridades ejecutaron una orden de desalojo contra una mujer de la tercera edad en la comunidad Xecoxol, Nebaj, Quiché.

De acuerdo con la información disponible, la diligencia fue promovida por uno de los hijos de la mujer. Durante el procedimiento, las pertenencias de la mujer fueron retiradas de la vivienda.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que dos agentes de la PNC toman de los brazos a la mujer para sacarla del inmueble. Según versiones conocidas después del operativo, la anciana habría resultado lesionada al oponerse al desalojo.

El hecho provocó la indignación de vecinos, quienes se concentraron frente al juzgado de Nebaj para exigir justicia. Una pobladora afirmó que es la séptima ocasión en que intentan desalojar a la familia y que “la abuela ha resistido”.

El abogado defensor de la afectada señaló que “la historia es larga”, debido a que quien promovió el desalojo es hijo de la mujer.

Horas después del procedimiento, un grupo de personas llegó a la vivienda de la jueza que autorizó la diligencia. La funcionaria ya no se encontraba en el lugar y los manifestantes incendiaron el inmueble.

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