Autoridades hallan “call center criminal” en Pavón; incautan teléfonos y armamento durante requisa

Tras el incidente armado que dejó heridos a dos privados de libertad lunes pasado en el sector denominado Resguardo Módulo de la Granja de Rehabilitación Pavón, autoridades penitenciarias realizaron una requisa a fondo en esa área del penal, ubicada en el complejo carcelario de Fraijanes.

Durante el operativo, efectuado por agentes de la Guardia Penitenciaria y de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, se incautaron 31 teléfonos celulares, dos armas de fuego y una granada.

Según informó Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario, los dispositivos eran utilizados por estructuras criminales para extorsionar y ordenar ataques desde el interior del penal.

“La incautación representa un golpe a las estructuras que operaban desde la granja como si se tratara de un call center criminal”, indicó López Dellachiessa.

La requisa fue motivada por el ataque con arma de fuego ocurrido entre dos reclusos, cuyo estado de salud no fue detallado por las autoridades. Tras el hecho, se reforzó la seguridad en el sector y se activaron protocolos de control interno.

Además, con base en información de inteligencia penitenciaria, se realizó un operativo sorpresa en el Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la zona 1, conocido como Cuartel General Matamoros. En el área de mujeres se localizaron cuatro teléfonos celulares.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

