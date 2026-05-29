Investigación por robo de vehículos de lujo revela estructura ligada al narcotráfico en Petén

El robo de vehículos de alta gama en el departamento de Guatemala llevó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado hasta Las Cruces, Petén. Esa investigación, en la que intervinieron investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de inteligencia militar, detectó una estructura vinculada al narcotráfico.

Según la fiscalía, se detectó una banda criminal que robaba vehículos de lujo. Posteriormente, los delincuentes los trasladaba al norte del país, donde les alteraba el número de chasis o les instalaba dobles fondos para transportar ilícitos.

Esos vehículos cruzaban la frontera con México, donde eran vendidos o, posiblemente, entregados a otra organización criminal, señaló la fiscalía.

“Los vehículos sustraídos serían trasladados hacia el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, lugar en el cual presuntamente eran alterados en sus características de identificación y posteriormente movilizados hacia territorio mexicano”, detalló el MP.

Durante las pesquisas, los investigadores identificaron 24 inmuebles en Las Cruces, Petén, vinculados con la estructura dedicada al narcotráfico y al robo de vehículos. El 27 de mayo pasado, las fuerzas de seguridad allanaron esas viviendas y localizaron un arsenal y drogas.

“Para fortalecer una investigación en curso que se sigue en contra de una estructura criminal dedicada al robo de vehículos, entre otros delitos, para fortalecer las líneas investigativas orientadas a posibles vínculos transnacionales de la estructura criminal”, indicó la fiscalía.

Durante el operativo denominado “Relámpago 10”, las autoridades capturaron a tres personas. Además, entre lo incautado figuran 13 fusiles, una subametralladora, un lanzacohetes, tres pistolas, siete chalecos tácticos y 1,280 cartuchos de distintos calibres.

Le podría interesar: Ingresos y regalías de la autopista Palín-Escuintla no se reportaron completos, según una auditoría de la CGC

Decomiso en Petén

13 fusiles

Una subametralladora calibre 9 milímetros

Un lanzacohetes de 66 milímetros

Tres pistolas calibre 9 milímetros

Dos silenciadores

1,280 cartuchos de distintos calibres

38 tolvas para fusil

Siete chalecos tácticos

Tres tolvas para pistola

Una tolva tipo caracol

Un chaleco blindado

252,888 matas de marihuana

39 bolsas con posible marihuana

Un vivero con 200 matas pequeñas de marihuana

Cuatro paquetes que contenían posible cocaína

Tres capturados: dos hombres y una mujer

Un picop

Una placa blindada artesanal

Un teléfono celular

Dos mochilas

Una pesa digital marca Truper

Un radio portátil con su respectivo cargador

Dos playeras pixeladas

Un gorro pasamontañas

Dos fundas para pistola

"Estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala en la lucha contra el crimen organizado transnacional y buscan fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho en el país", escribió el Ejército de Guatemala en sus redes sociales.