“La cooperación con EE. UU. es contra el narcotráfico”: ministro de la Defensa explica apoyo solicitado a Estados Unidos para Guatemala

El ministro de la Defensa, Henry Saénz, confirmó que Guatemala solicitó a Estados Unidos ampliar la cooperación para combatir el narcotráfico y aseguró que no habrá militares extranjeros participando en operativos en territorio nacional.

El funcionario explicó que la petición fue planteada por medio de una carta enviada al secretario de Guerra estadounidense, el pasado 23 de mayo, con el objetivo de fortalecer la capacitación, tecnificación y modernización del Ejército de Guatemala.

“Lo que se solicitó fue el incremento de la cooperación que ya existe”, afirmó Saénz.

Añadió que Guatemala ha recibido entrenamiento, capacitaciones y orientaciones relacionadas con el combate al narcotráfico y al crimen transnacional por parte de Estados Unidos.

“Es específicamente contra el flagelo del narcotráfico, el crimen transnacional en su manifestación más cruda y dura: el narcotráfico”, comentó.

Saénz recordó que Estados Unidos endureció recientemente sus medidas contra estructuras criminales transnacionales. En febrero del 2025, Washington declaró como grupos terroristas a seis carteles mexicanos, entre ellos el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, además de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y la organización venezolana Tren de Aragua.

El ministro indicó que la intención es fortalecer las capacidades del Ejército ante el auge de nuevas amenazas, como las drogas sintéticas.

“El Ejército de Guatemala necesita tecnificación. El tema de drogas y ahora que vienen las drogas sintéticas necesita actualizar el conocimiento técnico para combatir eso”, expresó.

La operación y dirección estará a cargo de militares guatemaltecos

Saénz dijo que la cooperación solicitada incluye apoyo tecnológico y modernización de equipo militar, pero aclaró que no contempla la participación de soldados estadounidenses en acciones armadas dentro del país.

“Quiero ser muy claro y enfático: no van a haber soldados extranjeros haciendo operaciones en aire, mar y cielo nacional en Guatemala”, aseguró.

“Las armas las portan los soldados guatemaltecos y las operaciones las dirigen los oficiales de Guatemala”, subrayó.

El funcionario recordó que la Constitución Política de la República establece que únicamente el Congreso de la República podría autorizar la presencia de tropas extranjeras en el país.

“No hay un convenio firmado para que vengan tropas extranjeras a Guatemala porque la Constitución Política de la República no lo permite”, afirmó.

El medio estadounidense The New York Times publicó este 28 de mayo que Guatemala y Estados Unidos acordaron llevar a cabo acciones conjuntas contra organizaciones de narcotráfico dentro del territorio guatemalteco.

Durante la entrevista, Saénz rechazó publicaciones del medio de comunicación y comentó que la relación actual con Estados Unidos se limita a cooperación, capacitación y ejercicios conjuntos.

El ministro confirmó que oficiales y suboficiales guatemaltecos reciben becas y formación permanente en Estados Unidos y que recientemente una delegación militar guatemalteca visitó un portaaviones por invitación de ese país.

Señaló que militares estadounidenses permanecen temporalmente en Guatemala para brindar entrenamiento especializado en distintas áreas.

“El año pasado tuvimos mil militares de siete países diferentes haciendo un ejercicio de supresión de incendios, de evaporación de gases peligrosos y de operaciones anfibias”, detalló.

Arévalo descarta operaciones militares de EE. UU. en Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también se refirió este jueves 28 de mayo a una solicitud de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos. A criterio del mandatario la cooperación solicitada a Estados Unidos se limita a equipo, capacitación y apoyo estratégico para operaciones lideradas por fuerzas guatemaltecas.

“Hemos hablado de las posibilidades de intensificar la colaboración que ha venido teniendo lugar en el marco de los acuerdos bilaterales ya existentes entre ambos países”, declaró el mandatario.

El presidente también rechazó que exista un acuerdo para permitir operaciones militares extranjeras en Guatemala y afirmó que cualquier cooperación debe ajustarse a la Constitución y a la legislación vigente.

“Guatemala no firma ningún acuerdo, el Gobierno no firma ningún acuerdo que no sea consistente con la Constitución y con la legislación en la materia”, afirmó.

Además, explicó que la cooperación contempla acceso a equipo, capacitación y expertos para apoyar la planificación de operaciones a nivel estratégico y táctico, pero no la participación de tropas extranjeras en acciones militares dentro del país