Pistas clandestinas y avionetas: la ruta de cocaína que la DEA rastreó desde Costa Rica hacia EE. UU.

Durante la mañana del pasado 16 de septiembre, se informó que un operativo de las autoridades de Costa Rica, con apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), permitió detener a cinco personas presuntamente vinculadas con el cartel de Sinaloa, una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

Esto se debe a que la DEA, organismo federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos encargado de combatir el narcotráfico y el consumo ilegal de sustancias, designó al cartel de Sinaloa, organización criminal transnacional mexicana dedicada al narcotráfico y a otras actividades delictivas, como una "organización terrorista".

Frente a este escenario, los detenidos esperan la decisión sobre un pedido de extradición de EE. UU, relacionado con una investigación de la DEA sobre una presunta red que utilizaba la provincia de Guanacaste como punto de tránsito de cocaína y que, según el expediente, recibía naves cargadas con droga para enviarla fuera de Costa Rica.

Además, de acuerdo con el informe de la DEA, compartido por CR Hoy, las autoridades estimaron en US$7 millones el valor de un cargamento vinculado con la organización, por lo que la investigación situó a Costa Rica en una ruta que tenía a México como escala y a Wisconsin como destino, donde cada kilo alcanzaba un valor de US$18 mil.

De Costa Rica a EE. UU.

El expediente de la DEA señala a los costarricenses Ariel Antonio Castillo García, David Rodríguez Ramírez y Leonel de Jesús Carvajal Duarte, y al mexicano José Kenji Takashima Montoya, quien fue seguido por las autoridades de EE. UU. luego de que se sospechara que habría ocupado una posición de mando en la estructura criminal.

Por consiguiente, la DEA sostuvo que el grupo recibía aeronaves con paquetes de droga en pistas ilegales de la provincia de Guanacaste y luego enviaba la carga hacia México para que ingresara a Estados Unidos, de modo que la operación se centró en el uso de Costa Rica como puente para transportar la cocaína mediante esas aeronaves.

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Ante esta situación, el agente especial a cargo de la declaración jurada concluyó que la cocaína tenía como destino Wisconsin, aunque procedía principalmente de Colombia, Bolivia y Perú, considerando que EE. UU. es el mercado de drogas más lucrativo de la región y tiene capacidad para absorber grandes cantidades de cocaína.

Dadas las circunstancias, las autoridades interceptaron tres vehículos con luces portátiles de aterrizaje, combustible de aviación en estañones, neumáticos de avión, monoculares de visión nocturna, radios de comunicación, teléfonos, pistolas Beretta M9 y 13 paquetes blancos que contenían aproximadamente 400 kilogramos de cocaína.

Costa Rica aún debe resolver la extradición

“Lo que presumimos es que se trata de un grupo que está ligado al cartel de Sinaloa, de acuerdo con la información que estamos recibiendo por parte de la DEA”, señaló Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), quien apunta a una posible relación de los cuatro investigados con la organización criminal mexicana.

“Esto es importante porque se le da un golpe al narcotráfico”, afirmó Madden, tras asegurar que la solicitud formal de extradición llegó después de la detención y el Tribunal Penal de San José todavía no ha emitido una resolución sobre el requerimiento, de modo que la decisión judicial definirá el próximo paso en el proceso contra los detenidos.